Taliolümpial on koroonaviiruse tõttu haiglasse viidud 11 inimest

Pekingi taliolümpiamängude meditsiiniline ekspert doktor Brian McCloskey avaldas, et 11 taliolümpiaga seotud inimest on viidud koroonaviiruse tõttu haiglasse.

"Enamik, kes on andnud positiivse koroonaproovi, on asümptomaatilised. Haiglaravile on saadetud 11 inimest, kuid ükski neist pole väga tõsiselt haige," ütles McCloskey.

McCloskey sõnul avastati viimaste testidega 32 koroonaviirusega nakatunud inimest. Nendest üheksa on olümpiamängudel osalevad sportlased või treenerid ning ülejäänud 23 on taliolümpia korraldustiimi kuuluvad inimesed.

Rootsi olümpiakomitee avaldas, et viimaste testidega andsid kaks Rootsi sportlast positiivse koroonaproovi. Teisipäeval tuvastati peamiselt Norra olümpiakoondist Pekingisse toimetanud erilennult kaks koroonapositiivset reisijat, lennul viibis ka kahevõistleja Kristjan Ilves.

Alates 23. jaanuarist on Pekingi taliolümpial võetud kokku 232 positiivset koroonatesti, Eesti olümpiakoondise liikmetest on positiivse koroonaproovi andnud laskesuusataja Susan Külm ning suusatreener Riho Roosipõld.