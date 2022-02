Pisarais Norra spordidirektor Riiberist: see on mu karjääri kohutavaim päev

"Sellise teate saamine on justkui börsikrahh," sõnas Norra koondise spordidirektor Ivar Stuan neljapäeval NRK-ga rääkides. "Pärast eilset Kristjani uudist oli see meie suurim hirm. Kui tuli teade tema positiivsest proovist, läks põrgu lahti."

Stuani sõnul on Norra koondises veel lootjaid, et Riiber saab ikkagi olümpiamängudel võistelda. "Jarli eesmärk on nüüd võimalikult ruttu anda negatiivne proov. Ta ei ole veel lootust kaotanud. Kui keegi saab sellega hakkama, on see tema," sõnas Stuan. "Meie plaan on jätkuvalt Jarl nii meeskondlikuks kui individuaalseks võistluseks lumele saata."

"Ta tunneb end suurepäraselt ja oleks olümpiaks valmis. Täna "treenis" ta oma hotellitoas, treenis jutumärkides," lisas Stuan, enne kui teatas pisarsilmil: "see on minu karjääri kohutavaim päev."

Kui Riiber ei saa Pekingis võistelda, võtab tõenäoliselt tema koha reservnimekirjas olnud Simen Tiller, kellel jätkus kolmapäeval lohtussõnu ka Eesti sportlasele. "On äärmiselt kahju, et Ilves viirusega nakatus. Pääsesime sellest kahe aasta jooksul ja nüüd sai ta pihta. Ta on omamoodi ju ka osa meie koondisest," sõnas Tiller.