Nadal pääses veerandfinaali, Zverev pidi leppima kaotusega

2009. aastal Austraalia lahtised võitnud Rafael Nadal alistas 7:6, 6:2, 6:2 tulemusega Adrian Mannarino (ATP 69.). Kohtumise avasett kulges väga tasavägiselt, Nadal ja Mannarino vahetasid omavahel geimivõite kuni kiire lõppmänguni. Pool tundi kestnud lõppmängu võitis Nadal 16:14.

Teises ja kolmandas setis ei suutnud prantslane Nadali ohustada ning võitis mõlemad setid kindlalt 6:2.

"Mul oli esimese seti lõpus natukene õnne. Kõik teavad kui vaimselt kurnavad on sellised mängud. Pärast avasetti teadsin, et teise seti algus on oluline ja õnneks suutsin kohe alguses murdepalli võita," rääkis Nadal pärast mängu.

Turniiril seni ainult ühe seti kaotanud Nadal mängib veerandfinaalis kanadalase Denis Shapovalovi (ATP 14.) vastu. Esmakordselt Austraalia lahtistel veerandfinaali jõudnud Shapovalov sai neljandas ringis jagu maailma kolmandast reketist Alexander Zverevist 6:3, 7:6, 6:3.

"Ma ei arvanud, et suudan selle mängu kolmes setis võita. Olen oma tänase mängu üle väga õnnelik ja tunnen, et olen praegu heas vormis. Tundsin juba matši alguses, et kõik läheb nii nagu soovin," rääkis Shapovalov.

"Rafaeli ootab ees korralik lahing. Tean, et see tuleb väga raske mäng, aga ma kavatsen seda kindlasti nautida," lisas Shapovalov.