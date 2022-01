Kahesetilise edu maha mänginud Nadal jõudis siiski poolfinaali

Vahepeal tundus, et Nadal võtab kolmes setis võidu ära, kuid Shapovalov võitles kõvasti ja siis hakkasid hispaanlast kõhuhädad kimbutama. "Hakkasin kõhus kuidagi halvasti tundma ja palusin arsti. Mind vaadati üle, kontrolliti, et kehaga on kõik korras ja anti mingeid ravimeid, et olukorda paremaks teha. Mul vedas, et suutsin otsustavas setis nii hästi servida," ütles Nadal, kes palus ka viienda seti eel arstil end üle vaadata.

Viienda seti alguses päästis Nadal murdepalli ja suutis seejärel ise Shapovalovi servi murda, enda pallingul päästis ta veel kaks murdepalli ja asus 3:0 juhtima. Lõpuks vormistas Nadal võidu esimesel matšpallil. "Mul olid ka kolmanda seti alguses omad šansid, aga ma ei suutnud neid ära kasutada ja siis hakkasin rohkem väsima, tema hakkas rohkem võitlema," rääkis Nadal. "Ilm oli väga palav, ma polnud selleks valmis. Ausalt öeldes olin täiesti läbi! See on imeline, et jõudsin poolfinaali."

Karjääri jooksul 20 suure slämmi turniiri püüab Austraalias rekordilist 21. võitu, millest lahutab teda nüüd vaid kaks matšivõitu. Poolfinaalis läheb ta vastamisi 7. asetatud itaallase Matteo Berrettini ja 17. paigutusega prantslase Gael Monfilsi vahelise kohtumise võitjaga.