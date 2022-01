Medvedev ja Tsitsipas olid võidukad

Daniil Medvedev alistas hollandlase Botic van de Zandschulpi (ATP 57.) kolmes setis 6:4, 6:4, 6:2. Kui esimesed kaks setti olid tasavägised, siis kolmandas setis suutis Medvedev korduvalt hollandlase servi murda ja võitis kohtumise tunni ja 57 minutiga.

"Ma olen väga õnnelik, sest iga ring suure slämmi turniiril on väga raske. Kuigi tänane lõpptulemus seda ei näita, siis mäng oli tegelikult väga tasavägine," ütles Medvedev pärast matši.

Hooaega kuue võidu ja ühe kaotusega alustanud maailma teine reket mängib järgmises ringis ameeriklase Maxime Cressy'ga (ATP 70.), kes sai kolmandas ringis jagu kodupubliku lemmikust Christopher O'Connellist 6:2, 6:7, 6:3, 6:2.

Austraalia lahtistel kahel korral poolfinaali jõudnud Stefanos Tsitsipas võitis kolmandas ringis 6:3, 7:5, 6:7, 6:4 tulemusega prantslast Benoit Paire'd. Kuigi Tsitsipas loovutas prantslasele ühe seti, lõi kreeklane 21 ässa Paire 10 vastu ning tegi kolm korda vähem topeltvigu (3-9).

"Mul on võidu üle heameel. Benoit on üks tugevamaid vastaseid, kellega olen mänginud. Tal on palju talenti ja hea mängutunnetus, seega tänane võit oli minu jaoks oluline," rääkis Tsitsipas.

Järgmises ringis kohtub Tsitsipas esimest korda Austraalia lahtistel neljandasse ringi jõudnud ameeriklase Taylor Fritziga (ATP 22.), kes sai viiesetilises maratonmatšis jagu Roberto Bautista Agutist (ATP 18.) 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3.

Üheksanda asetusega Felix Auger-Aliassime jõudis teist korda neljandasse ringi, kui ta alistas 6:4, 6:1, 6:1 tulemusega Dan Evansi (ATP 24.).