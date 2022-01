Badosa ja Sakkari langesid Austraalia lahtistel konkurentsist

Ameeriklanna Madison Keys (WTA 51.) jõudis kaheksandat korda suure slämmi turniiril veerandfinaali, kui ta alistas 6:3, 6:1 tulemusega hispaanlanna Paula Badosa. Kohtumine kestis tund ja 11 minutit.

"Ma olen oma mängu üle väga õnnelik. Täna [pühapäeval - toim.] servisin paremini kui eelmises matšis. Olin vaimselt mänguks hästi valmis. Viimasel ajal olen just vaimsele poolele keskendunud, et ma suudaksin rohkem mängida nii nagu täna," rääkis Keys pärast matši.

Järgmises ringis on ameeriklanna vastaseks maailma neljas reket Barbora Krejcikova, kes jõudis Austraalia lahtistel esmakordselt veerandfinaali.

Tšehhitar alistas neljandas ringis 6:2, 6:2 tulemusega endise maailma esireketi Viktoria Azarenka (WTA 25.). Tund ja 22 minutit kestnud kohtumises lõi Krejcikova kuus ässa valgevenelanna ühe vastu ning tegi 12 lihtviga, see-eest Azarenka tegi kokku 28 lihtviga.

"Ta [Azarenka - toim.] on väga kogenud mängija ja mul on väga suur austus tema mängu vastu. Ta on väga hea mängija. Olen üliõnnelik, et täna võitsin," rääkis Krejcikova mängujärgses intervjuus.

Ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 21.) jõudis teist aastat järjest Austraalia lahtistel veerandfinaali, kui ta sai 7:6, 6:3 tulemusega jagu maailma kaheksandast reketist Maria Sakkarist.

Avasetis läks Pegula 3:1 juhtima, kuid seejärel võitis Sakkari järgmisest seitsmest geimist viis. 5:6 kaotusseisult suutis ameeriklanna seisu viigistada ning kiire lõppmängu võitis Pegula 7:0. 40 minutit kestnud teises setis suutis Pegula 2:1 seisult päästa kaks murdepalli ning ameeriklanna võitis teise seti veenvalt 6:3.