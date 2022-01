Cilic lülitas Rubljovi Austraalia lahtistel konkurentsist

"See on uskumatu," ütles Cilic pärast mängu. "Ma nautsisin matši iga sekundit. Andrei on uskumatu mängija, me oleme varem mitu korda mänginud ja see on alati raske olnud. Mul oli täna lõbus ja ma mängisin suurepärast tennist."

33-aastane Cilic sai viimati võidu maailma esikümnes oleva mängija üle 2020. aastal. Ta on nüüdseks kaheksal korral jõudnud Austraalia lahtistel neljandasse ringi.

Cilic võitis 85 protsenti oma esimese servi punktidest. Kui esimene ja teine sett olid üsna tasavägised, siis kolmandas seti võitis Rubljov viis geimi järjest. Neljandas setis ei suutnud venelane aga oma edu hoida ning Cilic võitis kolm geimi järjest ja võttis lõpuks setivõidu.

Cilic läheb järgmisena vastamisi kanadalase Felix Auger-Aliassimega.

Itaallane Jannik Sinner (ATP 10.) alistas jaapanlase Taro Danieli (ATP 120.) 6:4, 1:6, 6:3, 6:1. Austraallane Alex de Minaur (ATP 42.) võitis hispaanlast Pablo Andujari (ATP 83.) 6:4, 6:4, 6:2. Sinner ja de Minaur lähevad vastamisi neljandas ringis.