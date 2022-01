Maailma neljanda reketi alistanud Keys jõudis Austraalias poolfinaali

"Mängisin üsna head mängu. Olen lihtsalt nii õnnelik, et üle pika aja siin jälle poolfinaali jõudsin," lausus Keys.

Endine esikümnemängija Keys langes kaks nädalat tagasi maailma edetabelis 87. reale, nii madalal positsioonil oli ta viimati kümme aastat tagasi. Seejärel aga võitis ta turniiri Adelaide'is ja kerkis 51. kohale ning nüüd teenis ta enda kümnenda järjestikuse võidu, jõudes Melbourne'is nelja parema sekka.

26-aastasele Keysile on see karjääri viies suure slämmi turniiri poolfinaali, Austraalias jõudis ta esimest korda poolfinaali seitse aastat tagasi. Senisest neljast poolfinaalist on ta võidukas olnud vaid korra – 2017. aasta USA lahtistel jõudis Keys finaali.

Tänavustel Austraalia lahtistel läheb Keys poolfinaalis vastamisi kodupubliku ees mängiva maailma esireketi Ashleigh Barty ja ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 21.) vahelise kohtumise võitjaga.