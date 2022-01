Maailma teine reket kritiseeris tihedat mängugraafikut

25-aastane venelane käis eelmisel aastal väljakul 79 ametlikus mängus ning ei saanud hooaja lõpus pikalt puhata, sest aitas Venemaad ka aasta esimestel päevadel alanud ATP karikaturniiril.

"See on võimatu ja see [kahe hooaja vaheline paus] ei ole kindlasti piisav," rääkis Medvedev Vene ajakirjanikele pärast võitu.

"Kui sa tahad igal aastal oma riiki esindada ja kui mängid ka finaalturniiril, saab see võimatuks. Järelikult peab midagi ohverdama. Mõnikord ütleb seda su keha, mõnikord pead ise otsustama. Need valikud ei ole kerged, sest paljud inimesed on sinu otsuste vastu," lisas Medvedev.

Aasta esimesel slämmiturniiril kõrgeimat asetust omav venelane läheb teises ringis vastamisi kohaliku tähe Nick Kyrgiosega.