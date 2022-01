Poola esireket langes Austraalia lahtistel konkurentsist

Veidi üle kahe tunni kestnud kohtumises jäi Hubert Hurkacz 4:6, 2:6, 3:6 tulemusega alla Adrian Mannarinole. Hurkacz lõi prantslase vastu 11 ässa, kuid esimeselt servilt võttis poolakas 57 ja teiselt 44 protsenti punktidest. Seevastu Mannarino suutis esimeselt servilt võtta 71 protsenti ja teiselt 57 protsenti.

Maailma seitsmes reket Matteo Berrettini alistas 6:1, 4:6, 6:4, 6:1 tulemusega ameeriklase Stefan Kozlovi (ATP 169.). Berrettini oli eriti võimas servimisel, lüües kokku 21 ässa ameeriklase ühe vastu.

"Väga raske matš oli. Ma arvan, et alustasin väga hästi, aga siis hakkas ta [Kozlov - toim.] paremini mängima. Mul on heameel, et pääsesin edasi," rääkis Berrettini pärast matši.

Järgmises ringis on itaallase vastaseks turniiri kõige noorem osaleja, 18-aastane Carlos Alcaraz (ATP 31.), kes sai teises ringis 6:1, 6:1, 7:5 tulemusega jagu serblasest Dusan Lajovicist (ATP 39.).

Turniiri avaringis maailma 12. reketi Cameron Norrie alistanud Sebastian Korda (ATP 43.) oli teises ringis parem prantslasest Corentin Moutet'st (ATP 100.). Peaaegu viis tundi kestnud maratonmatši võitis Korda tulemusega 3:6, 6:4, 6:7, 7:5, 7:6. Järgmises ringis mängib Korda hispaanlase Pablo Carreno (ATP 21.) vastu.

Eelmisel nädalal Kanada koondisega ATP karikaturniiri võitnud Denis Shapovalov (ATP 14.) võitis teises ringis 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, 6:2 tulemusega Kwon Soon-wood. Shapovalov lõi lõunakorealase vastu 29 ässa, kuid tegi ka 10 topeltviga.

"Täna öösel magan jäävannis," naljatas Shapovalov pärast mängu. "Väga hea matš oli, mul on heameel, et sain edasi. Pidin edasipääsu jaoks võitlema," lisas Shapovalov.

Kolmandas ringis on kanadalase vastaseks 211 sentimeetrit pikk Reilly Opelka (ATP 29.), kes alistas teises ringis sakslase Dominik Koepferi (ATP 53.) 6:4, 6:3, 7:6.