Maailma esireket Barty alustas hooaega võiduga

Finaalmatšis alistas Barty turniiril seitsmenda asetusega mänginud Jelena Rõbakina (WTA 14.) 6:3, 6:2. Avasett algas tasavägiselt, Barty ja Rõbakina vahetasid geimivõite, kuid 3:3 viigiseisult võitis Barty kolm järjestikkust geimi ja teenis esimeses setis 6:3 võidu.

Teist setti kontrollis algusest peale Barty, kes läks kiirelt 4:0 juhtima. Rõbakina suutis küll kolmest järgnevast geimist kaks võita, kuid kokkuvõttes sai Barty teises setis kindla 6:2 võidu.

How's that to start a season? @ashbarty is your 2022 Adelaide International champion! pic.twitter.com/ZARSmhgUkY