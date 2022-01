Maailma esireket Barty jõudis Adelaide'i turniiril poolfinaali

Kodupubliku ees mängiv Ashleigh Barty alistas tund ja kaheksa minutit kestnud veerandfinaalmatšis ameeriklanna Sofia Kenini (WTA 12.) 6:3, 6:4. Barty lõi karjääri tippmarki tähistava 17 ässa ja austraallanna avaservi õnnestumise protsent oli 97 protsenti.

Cruise control for @ashbarty



She defeats Kenin 6-3, 6-4 and now awaits the winner of Azarenka vs. Swiatek. pic.twitter.com/NpBB01FJRw