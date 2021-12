Jutud Djokovici kõrvalejäämisest Austraalia lahtistelt said hoogu juurde

Djokovici eemalejäämine suurendab taas spekulatsioone selle kohta, et vaktsiinivastaste sõnavõttudega esinenud serblane ei võistle 17. jaanuaril algavatel Austraalia lahtistel.

Austraalia lahtiste korraldajad on varem teatanud, et kõik osalejad peavad olema koroona vastu vaktsineeritud või saama ekspertkomisjonilt meditsiinilise erandi. Djokovic on korduvalt keeldunud kommenteerimast, kas ta on vaktsineeritud või mitte.