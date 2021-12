Naiste karikavõistluste poolfinaalides on oodata põnevuslahinguid

Vaatamata sellele, et HC Tabasalu/Audentes pole oma klubi ajaloos veel karikavõistluste poolfinaali vastast võita suutnud, on aasta-aastalt Eesti naiste käsipalli tipule lähemale astutud ning hea noortetöö hakkab vaikselt vilja kandma. Kui veel eelmisel hooajal kaotati Reval-Sport/Mellale väga kindlate numbritega, siis tänavu esimeses kohtumises jäädi alla vaid kahe väravaga.

Tabasalu tähtsamateks mängijateks on tänavu Teele Utsali kõrval tõusnud noored Laura Kärner ja Simona Koppel. Füüsiliselt agressiivse kaitse ja kiire mängutempoga võistkonnas on need mängijad kolmes karikavõistluste kohtumises visanud vastavalt 18, 18 ja 16 väravat.

"Suur osa võistkonnast oli meil möödunud nädalavahetusel seotud A-klassiga, pärast seda oli meil puhkepäev ning nüüd saame paar korralikku treeningut teha. Mella vastu on tähtis kohe mängu algusest hea rütm leida. Üritame mängijate rotatsiooni nii hästi teostada, et suudaksime kogu kohtumise vältel intensiivsust hoida. Eelnevate matšide põhjal on Mella siiski soosik, kuid meil on siiski omad võimalused," rääkis Tabasalu peatreener Martin Noodla.

2010. aastast Reval-Sport/Mella nime alla võistlev klubi, kes ka eelmisel hooajal karika koju viis, pole oma ajaloos sel turniiril medalita jäänud. Võistkonna tuumik on pikalt koos mänginud ning nende resultatiivsuse eest hoolitsevad Angelika Šalk ning õed Inga ja Anastasjia Bušina, kes viskasid turniiril kolme mänguga vastavalt 22, 17 ning 14 väravat.

HC Kehra üritab kodupubliku ees finaalikohta võtta ning kuigi Kehra pole veel tänavu võiduarvet avanud, saadi karikavõistluste põhiturniriiril oma ainuke punkt just viigist poolfinaali vastase Aruküla/Mistra vastu. Eelmisel hooajal pronksiga lõpetanud võistkonda on tänavu vedanud Milana-Leoke Bosenko, Karina Adissova ja Karina Mere.

"Hea meel on, et saame Kehras korralda tõelise käsipallipeo, kus nii mehed, kui ka naised selgitavad nädalavahetusel karikavõitja. See tähendab ka, et mängudeks on oodata suuremat publikuhulka, kui naiste kohtumistes harjutud on. Naiskond on hooaja jooksul järjest paremasse vormi läinud ja ka koostöö väljakul sujuvamaks muutunud. Esimene kohtumine Arukülaga näitas, et meil on võimalused nende vastu olemas. Läheme poolfinaalmängule võidumõtetega," analüüsis Kehra treener Indrek Lillsoo.

Tänavu karikavõistlustel debüteerinud Aruküla/Mistra koosseisus on mängijaid, kes on Eestis kõik tiitlid võitnud, kui ka kui noori, kelle jaoks sellisel finaalturniiril osalemine on esmakordne kogemus. Põhiturniir läbiti küll kaotuseta, kuid just Kehra vastu kaotati punkt. Võistkonna vaieldamatuks liidriks oli platsil Maarja Treiman ning postide vahel näitas häid esitusi Linda Veski.

"Eks meil on võistkonnas teatud muudatused, mille tõttu olen pidanud hooaja algul tehtud plaane natukene muutma, kuid sellised kord sportmängud on, et olukordadega peab adapteeruma," rääkis Aruküla/Mistra peatreener Taavi Tibar.

"Kindlasti on meil hästi meeles esimene omavaheline kohtumine ning loodetavasti oleme sellest omad järeldused teinud ja suudame tehnilisi vigu vähendada. Hea meel on, et meie noored mängijad saavad sellise nädalavahetuse näol hindamatu kogemuse," lisas Tibar.

Karikavõistluste finaalturniiri ajakava Kehra spordihoones:

Reede, 10. detsember

17.00 Naised Poolfinaal 1 HC Kehra vs Aruküla/Mistra

19.00 Naised Poolfinaal 2 HC Tabasalu/Audentes vs Reval-Sport/Mella

Laupäev, 11. detsember

12.00 Naised pronksimäng + autasustamine

14.30 Mehed Poolfinaal 1 Põlva Serviti vs HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

16.45 Naised finaalmäng + autasustamine

19.15 Mehed Poolfinaal 2 HC Tallinn vs Viljandi HC

Pühapäev, 12. detsember

13.00 Mehed pronksimäng + autasustamine

15.30 Mehed finaalmäng + autasustamine