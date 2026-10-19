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Kindla lõputa ultrajooksu MM-il oli Eesti edukaim Kaur Alle

Kergejõustik
BYU võistkondlik MM 2026, Eesti koondis
BYU võistkondlik MM 2026, Eesti koondis Autor/allikas: Olle Rõuk
Kergejõustik

Backyard ultra võistkondlikel maailmameistrivõistlustel oli eestlastest 41 jooksutunniga parim Kaur Alle. Võistlus kestab.

Iga kahe aasta tagant toimuval backyard ultra võistkondlikel maailmameistrivõistlustel stardivad kõik 15-liikmelised võistkonnad oma riigis valitud 6,7-kilomeetrisele ringile ühel ajal. Eesti osavõistlus toimus Keilas ja sai stardi Eesti aja järgi laupäeval kell 15.

41 jooksutunniga ehk 274,9 kilomeetriga oli edukaim Kaur Alle, kellele viimasena jaksas seltsi pakkuda Mikk Rooden. Selles jooksuformaadis ongi oluline ka eelviimane lõpetaja, kuna pärast tema katkestamist saab liider läbida vaid ühe võiduringi.

BYU võistkondlik MM 2026; Eesti edukaim Kaur Alle. Autor/allikas: Heavy Metal Ultra FB.

Kokku sai Eesti koondis kirja 412 ringi, mis oli Eesti kahe aasta tagusest tulemusest 18 ringi parem. Eesti koondislaste tulemused: Kaur Alle 41, Mikk Rooden 40, Andrus Rüütelmaa 34, Liis Siigur 33, Gunnar Kingo 30, Elmo Soomets 30, Gerli Nikolajev 30, Laura Komp 30, Reigo Lehtla 27, Liina Kesamaa 26, Priit Valk 24, Taavi Ilp 22, Mikk Prantsen 20, Lauri Pihlak 15, Maksim Radtšenko 10 ringi.

BYU võistkondlik MM 2026; Eesti edukaim naine Liis Siigur Autor/allikas: Heavy Metal Ultra FB.

42 jooksutunni järel on veel kolm riiki – Belgia, Jaapan ja USA -, kel on võistlustulle jäänud kõik 15 koondislast. Kokku osaleb MM-il 67 võistkonda.

Backyard ultral stardivad kõik osalejad igal täistunnil koos 6,7 kilomeetri pikkusele ringile. Sõltuvalt ringi läbimise kiirusest saab jooksja kuni järgmise täistunnini stardini puhata.

119 tunniga ehk 798 kilomeetriga on ametlik maailmarekord austraallase Philip Gore käes, kes jooksis eelmisel aastal ligemale viis päeva.

Tema käes on ka formaadi mitteametlik maailmarekord, kus ta sel suvel üksi joostes oli rajal 152 jooksutundi ehk 1019,3 kilomeetrit. Kusjuures mees võttis eesmärgiks 168 jooksutundi ehk ta soovis teha järjestikkuseid täistunnistarte nädal aega.

Toimetaja: Rene Kundla

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