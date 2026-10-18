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VIDEO | Vaaks viskas Illinois' eest debüüdil 19 punkti

Korvpall
Stefan Vaaks Illinois' särgis
Stefan Vaaks Illinois' särgis Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Eesti korvpallur Stefan Vaaks aitas oma uue koduülikooli Illinois' laupäeval esimeses kontrollkohtumises 105:96 võiduni Cincinnati üle.

Illinois tabas esimeses kontrollmängus Kerr Kriisa endise kodumeeskonna vastu 33 kaugviskest 14 ning läks otsustavalt eest teise poolaja keskel, kui seisul 77:75 andis Vaaks tabavale kaugviskele resultatiivse söödu ning tabas siis järgmisel rünnakul ise. Illinois tegi kolme minutiga 16:4 vahespurdi.

Eeldatav põhimees Vaaks alustas kontrollmängu pingilt ning veetis laupäeval väljakul 19 minutit. Selle ajaga kogus ta 19 punkti (kahepunktivisked 5/7, kaugvisked 2/6, vabavisked 3/6), andis kaks korvisöötu, võttis kaks lauapalli ning tegi ka kolm pallikaotust. Temast rohkem punkte viskas vaid Andrej Stojakovic, kelle arvele jäi 24 silma.

Vaaks sai mängujärgsel pressikonverentsil kiita ka Illinois' peatreenerilt Brad Underwoodilt. "Oma parimas trennis tabas ta 11 viskest kaks. Ta on kaitses keskendunud, võtab lauapalle, teeb mänge võitvaid otsuseid. Proovime rünnakul veel teatud asjade kallal tööd teha, sest ta on hiilgav viskaja. Olen temaga väga rahul," kinnitas Underwood.

Aprillis NCAA finaalturniiril nelja parema sekka pääsenud Illinois peab veel kaks hooajaeelset mängu, kui võõrustab järgmisel reedel Baylorit ning 28. oktoobril UIC-i ehk Illinois Chicago ülikooli. Vaaksi meeskond alustab NCAA põhihooaega 2. novembril kodumänguga Fairleigh Dickinsoni ülikooli vastu.

Toimetaja: Anders Nõmm

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