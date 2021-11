Reval-Sport/Mella alustas Eesti meistrivõistlusi võiduga

Reval-Sport/Mella alistas Eesti meistrivõistluste avavoorus 26:22 tulemusega Aruküla/Mistra. Mella alustas kohtumist hästi ning 10. minutil viis Inga Bušina vise kodumeeskonna 5:0 juhtima. Vaheajale läks Mella 13:10 eduseisus.

Teise poolaja alguses kasvatas Mella taas vahe viieväravaliseks, kui 39. minutil viskas Angelika Šalk seisuks 17:12. 13. minutit enne kohtumise lõppu vähendas Maarja Treimani karistusvise Aruküla kaotusseisu kahele väravale. Vaatamata Aruküla pingutustele võitis Mella kohtumise 26:22.

"Taaskord ei suutnud me alguses oma mängu käima saada ning seda viieväravalist kaotusseisu me terve mängu siis taga ajasimegi. Teisel poolajal olid meil omad võimalused, kuid igakord, kui tundus, et suudame Mellale lähemale tulla, tegime kas ise tehnilise praagi või ei suutnud [Mella väravavahti - toim.] Belokurovat üle mängida," võttis mängu kokku Aruküla/Mistra peatreeener Taavi Tibar.

"Olen uhke, et näitasime täna [teisipäeval - toim.] väga ilusat mängu. See oli tõeline lahing. Jätsime kõik oma emotsioonid ja jõu selle võidu saavutamiseks platsile. Loodetavasti suudame ka edaspidi sarnaseid suurepäraseid sooritusi näidata," ütles Mella väravas mitmete tähtsate tõrjetega säranud Darja Belokurova.

Reval-Sport/Mella parimana viskas Angelika Šalk üheksa väravat ja Anastasija Bušina viskas seitse väravat. Aruküla/Mistra resultatiivseim oli Maarja Treiman üheksa väravaga.

Eesti naiste käsipalli meistrivõistluste esimene voor:

HC Kehra - HC Tabasalu/Audentes 26:35 (15:17)

Reval-Sport/Mella - Aruküla/Mistra 26:22 (13:10)