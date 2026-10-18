Suurorg kerkis üleplatsimeheks, aga Jõesaar ja Tass jätsid võidu koju

Poola korvpalli kõrgliigas läksid laupäeval vastamisi Eesti koondislased, kui Janari Jõesaare ja Matthias Tassi koduklubi Lublin alistas 76:73 Kasper Suuroru leivaisa Gdynia.

Kodumeeskond Lublin lõpetas avapoolaja 10:2 vahespurdiga ja alustas teist 14-punktilises eduseisus, Gdynia suutis kolmandal veerandajal vahet kahandada, aga perioodi lõpus taastas Jõesaare ja Tassi kodumeeskond 64:51 edu.

Suurorg tabas otsustava veerandaja alguses kaks järjestikust kaugviset ja lisas siis neli minutit enne mängu lõppu veel ühe, mis tõi külalised ühe punkti kaugusele. Mängu lõpus oli Gdynial veel võimalusi kohtumine lisaajale viia, aga Jaquan Lawrence'i ja Alex Steini kaugvisked ei tabanud ja nii teenis Lublin 76:73 võidu.

Suurorg kogus üleplatsimehena 23 punkti (kahepunktivisked 7/9, kaugvisked 3/7), jagas ka neli resultatiivset söötu ja võttis kaks lauapalli. Nii Jõesaar kui Tass viskasid kuus punkti ja võtsid kaheksa lauapalli, Jõesaar andis ka kaks ning Tass ühe korvisöödu.

Kui Gdyniale oli see kolmandas mängus esimeseks kaotuseks, siis Lublinile vastupidiselt esimeseks võiduks.