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Eesti spordifotograafia suurkuju Lembit Peegel tähistab 90. sünnipäeva

Varia
Lembit Peegel.
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Varia

Pühapäeval tähistab oma 90. sünnipäeva Eesti spordifotograafia grand old man Lembit Peegel.

Lembit Peegel sündis 18. oktoobril 1936. aastal Tallinnas. Poksijana võitis ta 1957. ja 1958. aastal kärbeskaalus (kuni 51 kg) Eesti meistrivõistluste hõbemedali ning oli aastatel 1955–58 Nõukogude Liidu üleliidulise spordiühingu Spartak meister.

Spordifotosid hakkas Peegel tegema 1963. aastal ajakirja Kehakultuuri fotograafi Gunnar Vaidla ja Spordilehe sekretäri Endel Niguli juhendamisel. Vaidlat peab Peegel oma suurimaks eeskujuks ja õpetajaks fotograafias.

Aastatel 1989-93 töötas Peegel Spordilehe ning 1993-2000 Eesti Päevalehe toimetuses ning on jäädvustanud Barcelona, Lillehammeri, Atlanta ja Nagano olümpiamänge. Ta on fotograafina võitnud ka mitmeid auhindu, sh 1989. aastal Soome-Eesti foto-maavõistluse peaauhinna parima spordifoto eest.

Lembit Peeglil on Valgetähe V klassi teenetemärk (2001) ja riiklik spordipreemia elutöö eest (2008). Peegli kogus on ca 600 000 negatiivi, koos digifotodega küündib tema looming ca miljoni kaadrini. Peegel pildistab siiani.

Kuula ka Vikerraadio 2015. aasta saadet "Vana raud", kus Lembit Peegliga vestles Joosep Susi:

Toimetaja: ERR Sport

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