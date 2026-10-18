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Ralf Aron võitis maailma tugevaimas GT-autode sarjas etapi

Autosport
Ralf Aron, Max Götz ja Fabian Schiller
Ralf Aron, Max Götz ja Fabian Schiller Autor/allikas: SRO/JEP
Autosport

Ralf Aron saavutas koos meeskonnakaaslastega esikoha GT World Challenge Europe sarja viimasel etapil.

Portugalis Portimao ringrajal sõidetud GT World Challenge sarja viimasel etapil oli stardis üheksalt erinevalt autotootjalt koguni 61 võistlusautot, seejuures osales etapil ka neljakordne vormel-1 maailmameister Max Verstappen. Mercedes-AMG Team GetSpeed meeskond, kuhu peale Aroni kuulusid ka Max Götz ja Fabian Schiller, näitas suurepärast kiirust juba vabatreeningutel ja kvalifikatsioonis sõideti välja ringiajad, mis andsid meeskonnale teise stardikoha.

"Meil klappis juba algusest peale kõik ja olime väga kiired nii trennides kui ka kvalifikatsioonis," kommenteeris Aron. "Kuigi ausalt öeldes ma veidi kartsin tulla siia võistlema, sest oli hooaja lõpp ja kõik teised olid terve hooaja juba Pirelli rehvidega sõitnud, aga mulle oli see nende rehvidega esmane kogemus. Kõik oli uus ja samas on GT World Challenge kõige kõrgema tasemega GT-sari ning kõik jälgisid mind, kuidas ma hakkama saan. Lõpuks kulges kõik siiski ülihästi."

Võistlust alustas Götz, kes püsis terve oma tunnise vahetuse esikolmikus, kuhu kuulusid veel kaks Porsche meeskonda. Mercedes aga ajastas oma boksipeatuse väga hästi ja järgmisena rooli istunud Aron väljus boksist esimesena ning püsis liidrikohal kuni oli aeg anda auto üle Schillerile, kes samuti suutis püsida esikohal kuni finišini.

"Meil õnnestus boksipeatuse ajastamine ideaalselt ja ma pääsesin rajale liidrina," kommenteeris Ralf Aron. "Natuke keeruliseks tegi ühe turvaauto perioodi järel toimunud kordusstart, aga mul õnnestus siiski oma kohta hoida ja seejärel juba vahet kasvatada."

Etapivõit GT World Challenge sarjas on väga tähelepanuväärne saavutus ja Ralf Aroni üks olulisemaid võite tema karjääri jooksul. "GT-autode karjääris oli see kindlasti mu tähtsaim võit," nentis Aron.

Samasugusel Mercedes-AMG GT3 autol sõitnud meeskond, kuhu kuulus ka Max Verstappen, pidi leppima üheksanda kohaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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