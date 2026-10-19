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Rebasesabad said rühmvõimlemise EM-il kuuenda koha

Võimlemine
Foto: Riinu Liis Lajal/Riinufoto
Võimlemine

Bulgaarias Samkovis toimunud rühmvõimlemise Euroopa meistrivõistlustel sai Eesti parim rühm Rebasesabad kuuenda koha.

Tartu Rütmika klubi rühm Rebasesabad on ala valitsev Eesti meister ning Samkovis peetud Euroopa meistrivõistlustel tegid nad kaks stabiilset katset ja said 26 rühma konkurentsis 53,650 punktiga kuuenda koha.

Venemaa rühmad Expressia (57,700 p) ja Madonna (56,600) said EM-il kaksikvõidu, pjedestaalile mahtus veel Bulgaaria koondis (56,500). Rebasesabadel jäi medalist puudu 2,85 punkti, esikolmiku ja Eesti rühma vahele mahtusid Soome rühmad Minetit (55,200) ja Gloria (53,850).

Samal ajal toimusid ka juunioride Euroopa meistrivõistlused ja Rütmika järelkasvu tiim saavutas selles arvestuses samuti kuuenda koha (52,300). Eesti rühm Lily sai kaheksanda koha (48,450).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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