Eesti fitnessisportlased võitsid 18 medalit

Eesti kulturismi- ja fitnessisportlased jätkasid edukat rahvusvahelist võistlushooaega. Nädalavahetusel toimunud IFBB Diamond Cupil Skopjes Põhja-Makedoonias ning pühapäeval peetud Läti lahtistel meistrivõistlustel saavutasid Eesti sportlased kokku 18 medalikohta – kuus kulda, viis hõbedat ja seitse pronksi.

Skopjes esindas Eestit viis sportlast, kes teenisid kokku kaheksa medalikohta. Kõige edukamalt võistles Kerli Djomina, kes võitis naiste bikinifitnessi kuni 169 cm pikkuskategooria. Lisaks saavutas ta semi-pro masters bikinifitnessi 35–39-aastaste arvestuses teise ning fit-model'i kuni 169 cm kategoorias kolmanda koha.

Avely Anderson teenis fit-model'i kuni 169 cm kategoorias hõbemedali ja bikinifitnessi kuni 164 cm kategoorias pronksmedali. Semi-pro masters bikinifitnessi 35–39-aastaste arvestuses saavutas ta neljanda koha. Loona Mirt Sarv võitis juunioride bikinifitnessi 15–23-aastaste avatud kategoorias pronksmedali ning saavutas naiste bikinifitnessi üle 169 cm kategoorias neljanda koha.

Karmen Hülp teenis kaks pronksmedalit – fit-model'i üle 169 cm kategoorias ning semi-pro masters bikinifitnessi 35–39-aastaste arvestuses. Naiste bikinifitnessi üle 169 cm kategoorias saavutas ta kuuenda koha. Sirli Erik saavutas fit-model'i üle 169 cm kategoorias neljanda ning semi-pro masters bikinifitnessi 40+ vanuseklassis kuuenda koha. Kokku võitsid Eesti sportlased Skopjes ühe kuld-, kaks hõbe- ja viis pronksmedalit.

Skopjes võistelnud Eesti fitnessisportlased. Autor/allikas: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

Läti lahtistel meistrivõistlustel saavutasid Eesti sportlased kokku kümme medalikohta, neist viis esikohta. Võistluse üks edukamaid Eesti sportlasi oli Maria Eilonen, kes võitis kaks kuldmedalit – juunioride bikinifitnessis ning naiste bikinifitnessi kuni 166 cm kategoorias. Johanna Tilk tuli fit-model'i üle 166 cm kategooria võitjaks ning saavutas bikinifitnessi üle 166 cm kategoorias teise koha. Sigrit Põldme võitis wellnessi kategooria.

Meeste physique'i avatud kategoorias saavutasid eestlased kaksikvõidu: Mikk Tehvan teenis esikoha ning Märt Erm tuli teiseks. Anni Tomson saavutas naiste bodyfitnessi avatud kategoorias hõbemedali. Valeria Kopajeva võitis bikinifitnessi üle 166 cm kategoorias pronksmedali. Juunioride bikinifitnessis ning fit-model'i üle 166 cm kategoorias saavutas ta neljanda koha.

Mikk Tehvan ja Märt Erm. Autor/allikas: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

Kerttu Saks teenis fit-model'i üle 166 cm kategoorias pronksmedali, saavutas bikinifitnessi üle 166 cm kategoorias neljanda ning juunioride bikinifitnessis viienda koha. Ketlin Kannik saavutas naiste bikinifitnessi üle 166 cm pikkuskategoorias viienda koha. Saskia Metsallik saavutas kaks kuuendat kohta – naiste bikinifitnessi kuni 166 cm kategoorias ning juunioride bikinifitnessi 15–23-aastaste arvestuses.

Läti lahtistelt meistrivõistlustelt tõid Eesti sportlased koju viis kuld-, kolm hõbe- ja kaks pronksmedalit.