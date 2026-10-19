Real püsib Mbappe duubli abil liidrite kannul

Madridi Real sai Hispaania jalgpalli kõrgliigas Sevillast jagu 4:1 ning jätkab liigatabelis Barcelona ja linnarivaali Atletico järel kolmandal kohal.

Reali vedas koduses konkurentsis teise järjestikuse võiduni Kylian Mbappe, kes avas enda väravaarve 37. minutil ja skooris teise värava 63. minutil penaltist. Mbappe on sel hooajal 11 mänguga löönud 11 väravat. Võitjate poolel said jala valgeks veel ka Arda Güler (30. min) ja Yan Diomande (82.), kes tegi ühtlasi eeltöö Güleri tabamusele.

Reali jaoks oli tegu väga kaaluka võiduga, sest järgmisel nädalavahetusel kohtutakse võõrsil liidermeeskonna Barcelonaga, kes edestab tulist rivaali üheksanda vooru järel kuue punktiga. Atleticot ja Reali lahutab ainult üks punkti ning Madridi valgele meeskonnale järgneb Betis, kes on kahe punkti kaugusel. Sevilla paikneb kuuendal tabelireal.