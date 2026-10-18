Heas hoos Harju Laagri alistas ka Pärnu Vapruse

Mängu esimene värav sündis 30. minutil, mil Harju Laagrile anti nurgalöögi järel tekkinud olukorras, videokohtunikuga konsulteerimise järel penalti. 11 meetri pealt realiseeris ei keegi muu kui Karel Eerme, kelle tabamus jäi avapoolaja ainsaks. Pärnu tekitas teisel poolajal mõne terava võimaluse, aga tabamuseni jõudis taaskord võõrustaja, kui Marten Henrik Kelement kasutas pärnakate eksimuse ära.

Enam väravaid ei löödud ning Harju Laagri realiseeris ilusal sügispäeval enam kui 300 pealtvaataja ees 2:0 võidu.

"Üldpildis peab võiduga alati rahul olema. Mänguliselt oli kaks erinevat poolaega, nii ta seekord läks," rääkis Harju peatreener Lauri Nuuma pärast mängu. "Nad on tavaliselt meie vastu selline võistkond, kes kasutab meie eksimusi ära. Teisel poolajal tuli selle väravaga tagasi. [Pärnu võimalused] tulid üleminekult, kui olime ise ka mingi lihtsa asjaga eksinud. Seekord need sisse ei läinud."

Viimati 9. septembril kaotanud Laagri on võitnud oma viimasest viiest mängust neli ja ühe viigistanud, liigatabelis ollakse 44 punktiga kuuendal kohal. 47 punkti kogunud Tartu JK Tammeka on viies ning mängib pühapäeva õhtul Tallinna FC Floraga.

"Alati vaatame ülespoole. Nüüd on lõpusirge käes, viimased mängud on vaja teha hästi. Mängud on tihedalt, kohe on peale tulemas. Üritame maksimumtulemust võtta ja vaatame, mis seis pärast 7. novembrit on," ütles Nuuma.

Pühapäeval peetakse veel kaks kohtumist.

Enne mängu:

Laagri meeskonnal on käsil hea seeria, kui viimasest neljast mängust on võidetud kolm ja viigistatud üks, sealjuures on alistatud mõlemad Nõmme meeskonnad ja ka kolmandal kohal olev Paide Linnameeskond.

Pärnu seevastu kaotas septembri keskel kaheksa päeva jooksul kolm mängu järjest, aga viigistas seejärel 2:2 nii Narva Transi kui Nõmme Kaljuga. Tabelis on Harju JK Laagri 41 punktiga kuuendal, Pärnu Vaprus nende järel 36 punktiga seitsmendal kohal.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis Harju Laagri 2:0 võidu, aga kahes viimases kohtumises on peale jäänud Pärnu võistkond. "Spordi ja jalgpalli jaoks on tegelikult hea, et viimases voorus käib suure osa meeskondade jaoks väga tihe heitlus, kus iga punkt on kulla hinnaga. Enne viimast mängu oleme Pärnu vastu kogunud rohkem punkte kui omavahelistes mängudes eelmisel hooajal kokku," kommenteeris Laagri treener Janar Säkk.

"Laagris ootab meid ees korralik lahing!" kinnitas Pärnu treener Taavi Viik. "Harjuga peetud mängud on sel hooajal pakkunud erinevaid emotsioone ja seekord tahame näidata, milleks Vaprus võimeline on. Hooaja lõpus loevad detailid ning otsustavaks saab see, kes suudab oma võimalused paremini ära kasutada."