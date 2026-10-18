Latsepov jooksis Norras uue Eesti rekordi

Oslost paarkümmend kilomeetrit loode pool asunud võistluskeskuses tõi Latsepovile kuuenda koha aeg 28.47, vahendab Eesti kergejõustikuliit sotsiaalmeedias.

Selle tulemusega ületas ta alates 2020. aastast Tiidrek Nurmele kuulunud senise Eesti rekordi 29.04. Nädal aega tagasi jooksis Latsepov Berliinis oma isiklikuks rekordiks 29.26.

Samal võistlusel oli stardis ka Deniss Šalkauskas, kes tuli 13. kohale Eesti kõigi aegade kolmanda tulemusega 29.19.

"Olen oma jooksuga väga rahul," rääkis Latsepov pärast jooksu. "Riskisin, et stardist liidritega kaasa minna ja kõrget tempot hoida. Võrreldes eelmisel nädalal toimunud Berliini jooksuga olid Hönefossis võistlustingimused ideaalsed. Olime justkui paradiisis - tuulevaikne ilm ja kuldne põhjamaa sügis!"

"Kasuks tuli minu hea oskus joosta laskumistel kiiresti, sest raja reljeef oli korralik. Viimasel kilomeetril oli pikk tõus. Kuid tugev konkurents ja hea seltskond aitasid kaasa," jätkas ta.

"Suured tänud treeningkaaslasele Denissile, kes selle reisi meile organiseeris ning korraldajatele, kes fantastilist teenindust pakkusid. Sellist vägevat tagasitulekut ei osanud ma oodata. Denissi üle olen ka õnnelik. Täna jooksime Eesti 10 km maanteejooksu läbi aegade esimese ja kolmanda tulemuse!"