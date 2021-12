Naiste käsipalli karikavõistlustel selgusid finalistid

Tähtsatele kohtumistele omaselt oli Aruküla/Mistra ja HC Kehra vahelises poolfinaalis tunda kerget närvilisust ning mõlemad võistkonnad tegid palju pallikaotusi.

24. minutil oli tablool viigiseis 11:11, kuid avapoolaja viimastel minutitel suutis Aruküla tänu mitmele õnnestunud kiirrünnakule väikese vahe sisse teha. Avapoolaja võitis Aruküla 17:12.

Teine poolaeg algas sarnaselt esimesele ning pallikaotusi ja kuue meetri pealt pihta viskeid esines palju. Aruküla parimaks tunnistatud Linda Veski tõrjete ning kogenud Maarja Treimani ja Janeli Laasiku väravate abil suutsid Aruküla naised siiski turvalisest vahest kinni hoida. Aruküla/Mistra teenis kindla 30:23 võidu.

"Nii nagu sel hooajal tavaks, ei saanud me algusest taas oma mängu käima. Väga häid esitusi näitas vastaste joonel Kuuskla. Kui suutsime tema kontrolli alla saada ning sealt saadud kiirrrünnakud lõpuks väravateks realiseerida, läks ka tulemus meile positiivsemaks. Lõpus saime mängitada ka oma noori tüdrukuid," kommenteeris Linda Veski.

Aruküla poolelt olid kõige resultatiivsemad Maarja Treiman üheksa ja Janeli Laasik viie väravaga. Kehra poolelt skoorisid Merili Heinla kuuel ja Karina Mere viiel korral.

Reval-Sport/Mella ja HC Tabasalu/Audentese poolfinaali avapoolaeg algas suureskooriliselt, kui juba kuuendal minutil tegi Anastasjia Bušina seisu 5:2 Mella kasuks ning Tabasalu treener Martin Noodla oli sunnitud aja maha võtma.

Tabasalu ei suutnud kuidagi vastaste väravavahti üle mängida ning poolaja võitis Mella 18:9. Teine poolaeg mängu muutust ei toonud ning Eesti naiste käsipalli viimase sajandi edukaim võistkond Reval-Sport/Mella võttis poolfinaalist kindla 36:22 võidu ja edenes laupäevasesse finaali.

Mella poolelt viskas Anastasjia Bušina kümne ja Inga Bušina üheksa väravat. Tabasalu kasuks tabasid Teele Utsal viis ja Laura Kärner neli korda.

Karikavõistluste finaalturniiri ajakava Kehra spordihoones:

Laupäev 11. detsember

12:00 Naised pronksimäng, HC Tabasalu/Audentes vs HC Kehra + autasustamine

14:30 Mehed Poolfinaal 1, Põlva Serviti vs HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

16:45 Naised finaalmäng, Reval-Sport/Mella vs Aruküla/Mistra + autasustamine

19:15 Mehed Poolfinaal 2, HC Tallinn vs Viljandi HC

Pühapäev 12. detsember

13:00 Mehed pronksimäng+ autasustamine

15:30 Mehed finaalmäng + autasustamine