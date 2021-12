Merit Moro käsipalli MM-ist: tiitlikaitsja Holland kogub hoogu

"Maailmameistrivõistlused on minu jaoks alanud ootuspäraselt – soosikud startisid tugevalt ja eksimusi sisse ei lase. Norra on näidanud, et kiirus ja teravus on neil endiselt alles. Mängus Rumeenia vastu oli vapustav näha, kui peatamatu on üks-ühele olukorras mängujuht Stine Bredal Oftedal," kommenteeris Merit Moro.

"Minu jaoks saab kõige huvitavam olema põhiturniiri 2. vahegruppi, kus Norra, Holland ja Rootsi hakkavad võitlema kahe veerandfinaalipääsme eest," lisas Moro.

Esimese nädala kahtlemata kõige põnevama lahingu pakkusid Holland ja Rootsi, kes mängisid 31:31 viiki. "Kui terve esimese poolaja oli tiitlikaitsja Holland tagaajaja rollis, siis vaheajale mindi minimaalse vahega. Puhkepausilt tuli Holland tagasi täis indu ning punkt-punktis, kiire ja jõuline mäng kestis kuni viimase sekundini," sõnas Moro.

Moro hinnangul teeb Hollandi koondise uus peatreener Monique Tijstermani julgeid otsuseid. "Kui väravavahi väljavõtmine vähemuses mängides on saanud naiste käsipallis normaalsuseks, siis oli põnev, et Holland proovis tuua seitsmenda mängija platsile ka siis, kui keegi karistust ei kandnud," ütles Moro.

Eesti rahvuskoondise abitreeneri sõnul on seni olnud kõige suurem üllataja Brasiilia. "Suurimaks üllatajaks enne põhiturniiri on minu jaoks Brasiilia, kelle tasemega ma varasemalt väga kursis polnud, ehkki 2013. aastal tulid nad maailmameistriks. Brasiilia alistas kindlalt EM-pronksi Horvaatia ning ka tugeva Jaapani," rääkis Moro.

24 parima naiskonna sekka jõudsid 17 tiimi Euroopast, kolm Aasiast ja Ameerikast ning üks Aafrikast. Omavaheliste mängude tulemused võeti kaasa ja põhiturniiri – kus igast grupist edeneb veerandfinaali vaid kaks esimest - alustatakse järgmiselt seisult:

1. vahegrupp: Prantsusmaa ja Venemaa 4, Sloveenia ja Serbia 2, Poola ja Montenegro 0 punkti.

2. vahegrupp: Norra 4, Holland ja Rootsi 3, Rumeenia 2, Kasahstan ja Puerto Rico 0 punkti.

3. vahegrupp: Taani ja Saksamaa 4, Lõuna-Korea ja Ungari 2, Tšehhi ja Kongo 0 punkti.

4. vahegrupp: Hispaania ja Brasiilia 4, Jaapan ja Argentina 2, Horvaatia ja Austria 0 punkti.