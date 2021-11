Tänakut asendav Suninen: Monza on minu võimalus

Suninen ütles ralliportaal Dirtfishile antud intervjuus, et sõit Hyundaiga Monza rallil võib olla ainus võimalus, mida ta vajab, et et naasta autoralli MM-sarja. 27-aastane Suninen nimetati Tänaku asendajaks teisipäeval pärast seda, kui Tänak andis teada, et loobub viimasest etapist. Eelmisel kuul sõitis soomlane WRC2 arvestuses Hispaania rallil.

"See saab olema väljakutse, kuid ma ei pane omale survet peale," ütles Suninen. "Ma ei muuda oma lähenemist, ma tahan leida oma rütmi ja sõita oma rallit. Mõnes mõttes on see minu jaoks ainulaadne võimalus ennast tõestada ja jõuda sinna, kuhu ma tahan: täiskohaga MM-sarja."

Suninen saab autot testida neljapäeval ning sõidab seejärel masinaga päev hiljem meeskonna võistluseelsel katsel Itaalias.

"Ma pean testimisel võimalikult palju autost teada saama. Oleme seda näinud võitmas mitmeid rallisid ja kaks maailmameistritiitlit, seega ootan väga, et saaksin sellega sõita," ütles soomlane. "Ma ei ole veel tiimipealik Andrea Adamo ega meeskonnaga rääkinud, millise strateegiaga rallile vastu läheme. Olen lihtsalt õnnelik, et mul selline võimalus avanes."

Suninen kiitis senist koostööd Hyundaiga. "Tahaksin jätkata järgmine aasta Hyundais, kuid jutt on olnud WRC2-st. Minu eesmärk on olla tagasi tipptasemel, kuid ilmselt ei juhtu see veel järgmine hooaeg."

"Muidugi on mul kahju, et Ott ei saa võistelda ja veel sellistel asjaoludel. Naljatlesin Hispaanias [Dirtfishi ajakirjaniku] Colin Clarkiga ja ütlesin, et mulle meeldiks Monzas MM-sarjas sõita, kuid ma ei uskunud, et see päriselt juhtub."