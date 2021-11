Greensmith vahetab Monza etapil taas kaardilugejat

Andersson, kes viimati sõitis MM-sarjas Ole Christian Veibyga, on Greensmithi neljas kaardilugeja sel aastal. Enne Anderssoni olid Greensmithi kaardilugejad Elliott Edmondson, Chris Patterson ja ühel etapil ka Stuart Loudon.

"Olen väga õnnelik ja põnevil, et Jonas Andersson on minuga Monzas sõitmas. Ta on mees, kellel on WRC-s palju kogemusi," ütles Greensmith. "Mina ja mu meeskond nõustusime, et ta sobib kõige paremini oma isiksuse ja kogemuse poolest, mida vajan, et jätkata sel aastal tehtud tööga ka järgmisel aastal."

Anderssoni viimane WRC etapp oli iroonilisel kombel samuti eelmisel hooajal Monzas.

"Ootan väga Gusiga Monzas liitumist. Samuti on see hea võimalus teda ja meeskonda tundma õppida," sõnas Andersson. "Tore on ka M-Sporti tagasi tulla, loodetavasti saame me hästi läbi. Monza etapi eesmärk on välja sõita head ajad ning tunda ennast hästi."