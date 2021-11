O'Sullivan soovitas Raducanul palgata tedagi aidanud spordipsühholoogi

Raducanu pakkus septembris suurüllatuse, kui võitis 18-aastasena USA lahtised. Enne seda jõudis ta kodusel Wimbledoni slämmiturniiril neljandasse ringi, ent pidi seal hingamisraskuste tõttu Ajla Tomljanovicile andma loobumisvõidu.

Pärast triumfi New Yorgis on britt võitnud neljast mängust kaks ning kuuekordse snuukri maailmameistri sõnul vajaks Raducanu tunnnustatud spordipsühholoogi Steve Petersi näol abilist, kes aitaks tal toime tulla spordi vaimse poolega.

"Vaatan Emma Raducanut ja olen väga mures, sest tal tundub õlgadel lasuvat väga tugev surve," rääkis O'Sullivan Eurospordile pärast oma võitu Inglismaa lahtiste veerandfinaalis. "Parim telefonikõne, mille ta teha saaks, oleks Steve Petersile. Praegu ei ole küsimus tema oskustes, vaid selles, kuidas kõige muuga toime tulla."

Peters on peamiselt tuntud oma töö eest Suurbritannia rattaspordis, näiteks on ta abistanud mitmekordseid olümpiavõitjaid Chris Hoyd ja Victoria Pendletoni, aga ka tippsprinterit Adam Gemilit, Liverpooli jalgpallimeeskonda ning Inglismaa jalgpallikoondist.

"Olen MM-finaalis olnud ees 15:10 ja lavahirmu tõttu mitte võimeline tagasi laua äärde minema. Pidin helistama Steve Petersile. Ta teeb mulle mõnikord uneteraapiat ja teinekord vajan lihtsalt temaga rääkimist," jätkas O'Sullivan. "Emma Raducanule ei pea keegi ütlema, kuidas tennisepalli lüüa: vahepeal on lihtsalt vaja kedagi, kes aitab sul valmistuda ja pingega hakkama saada."

"On raske õige mõtteviisiga väljakule minna ja sinule püstitatud ootustega toime tulla. Mulle meeldib Emma Raducanu väga. Arvan, et ta peaks Steve Petersiga kokkuleppele jõudma, see oleks tema jaoks parim võimalik tehing," sõnas snuukrilegend.