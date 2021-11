Tsitsipas pidi vigastuse tõttu Pariisi turniiri lõpetama

Tsitsipas oli Popirini vastu avasetis 2:4 taga, kui kreeklane otsustas küünarnuki vigastuse tõttu kohtumise katkestada ning anda vastasele loobumisvõit. Ühtlasi oli see esimene kord Tsitsipase karjääri jooksul, kui kreeklane ei mänginud kohtumist lõpuni.

"Ma ei ole kordagi oma elus andnud loobumisvõitu, kuid see oli midagi, mida täna pidin tegema. Üritan olla ettevaatlik enne järgmist turniiri, see on minu jaoks kõige tähtsam. Käsi on minu mängu mõjutanud juba tükk aega, kuid viimastel nädalatel on see läinud tõsisemaks," rääkis Tsitsipas pressikonverentsil.

#Tsitsipas: "I haven't retired once in my life and it was something I had to do today. I am trying to take precautions for the next tournament, this is the most important thing for me. I had an issue with my arm for quite a while and it get bigger in the last couple of weeks". pic.twitter.com/DFu9ZGtdxi