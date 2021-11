Viimati US Openil mänginud Djokovic naasis Pariisis võidukalt

Tennise maailma esireket Novak Djokovic teenis teisipäeval Pariisi Masters-sarja turniiril esimese võidu pärast septembris saadud kaotust US Openi finaalis.

34-aastane serblane käis enne teisipäeva viimati väljakul 12. septembril, kui kaotas USA lahtiste slämmiturniiri finaalis venelasele Daniil Medvedevile.

Pariisis avaringis vaba olnud Djokovic oli teisipäeval 6:2, 4:6, 6:3 üle ungarlasest Marton Fucsovicsist (ATP 40.). Serblane kaotas veidi enam kui kaks tundi kestnud matšis kahel korral oma servi ja tunnistas, et väljakule naasmine ei olnud lihtne.

"Oli suurepärane pärast ligi kahekuulist pausi taas väljakul olla. Ma ei oodanud midagi, aga teadsin, et sellest ei tule lihtne mäng," sõnas Djokovic pärast võitu. "Marton on väga talendikas mängija, see oli võimas võitlus. Ma ei suutnud tema servi murda, ta mängis väga täpset tennist ja surusime üksteist viimsele piirile."

Kolmandas ringis kohtub Djokovic prantslasega, kui tema vastaseks on 15. asetusega Gael Monfilsi ja Adrian Mannarino vahelise mängu võitja.

Kaheksanda paigutusega norralane Casper Ruud oli 6:4, 6:0 üle Kasahstani tennisistist Aleksandr Bublikust, sealjuures kestis teine sett pool tundi. Õhkõrna lootuse jõuda ATP finaalturniirile säilitas ka Kanada esireket Felix Auger-Aliassime, kes oli raske mängu järel 4:6, 6:4, 6:1 üle kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud itaallase Gianluca Mager.