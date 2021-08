Tennisistid peavad olema enne Austraalia lahtisi karantiini asemel mullis

Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste korraldajad plaanivad enne järgmisel aastal toimuvat suure slämmi turniiri hoida mängijaid kaks nädalat turvalises mullis, et vältida rangeid riigi poolt seatud karantiininõudeid.

Koroonapiirangute tõttu pidid selle aasta veebruaris toimunud turniiril osalenud mängijad, treenerid ja korraldajad veetma pärast Austraaliasse saabumist 14 päeva hotellis karantiinis. Enamikel mängijatel oli siiski võimalus viis tundi päevas suletud väljakutel üksi treenida, aga 70 tennisisti ei saanud oma hotellitoast terve karantiini vältel lahkuda, sest puutusid lennureisil kokku koroonapositiivsetega. Turniiri jooksul andis positiivse koroonaproovi ainult üks tennisist.

Austraalia lahtiste alguseni on veel palju aega, aga korraldajad plaanivad hetkel kahenädalast turvalist mulli, et mängijad saaksid vabalt hotelli ja väljakute vahel liikuda. Pärast kahenädalast perioodi on neil võimalik turniiril turvaliselt osaleda.

Aasta esimene suure slämmi turniir peaks toimuma jaanuaris Melbourne'is ning korraldajad loodavad, et juba novembriks on austraallastest vaktsineeritud vähmalt 80 protsenti täiskasvanutest, mis aitaks turniiri toimumisele kaasa.