Avalikustati autoralli MM-sarja järgmise hooaja kalender

Teist aastat järjest kuulub Rally Estonia hooaja eelsesse MM-kalendrisse ja kolmandat aastat järjest korraldadatakse Eestis autoralli WRC etapp.

Sarnaselt tänavuse aastaga on Eesti MM-ralli hooaja seitsmendaks etapiks. Rally Estonia eel peatub WRC-karussell Keenias ja Rally Estonia järel ootab MM-sarja võistlejaid ees Soome ralli. Kui eelneva kahe MM-ralli puhul on võistluse korraldajad pidanud arvestama karmide koroonapiirangutega, siis täna töötab Rally Estonia tiim usus ja lootuses, et 2022. aasta võistlus saaks taas toimuda normaalsetes tingimustes.

"Neid riike, kus MM-ralli on kolm korda toimunud väga palju pole ja see on meie jaoks suur privileeg. Kõik see on tohutu meeskonna töö, sest see ei ole võimalik kellegi üksiku pingutusega vaid kõigi panusega. Rally Estonia taga on Eesti riik, kohalikud omavalitsused, kõik toetajad ja suur ligi 3500 liikmelike korraldusmeeskond. Loodame väga, et saame 2022. aasta Rally Estonia teha nii normaaltingimuste lähedaselt, kui see vähegi võimalik. Töötame juba praegu selle kallal, et kuidas eelneva 11-aastane kogemus maksimaalselt ära kasutada ja korraldada tuleval aastal veel meeldejäävam ja ägedam Eesti MM-ralli," ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava.

"Ametlikud Rally Estonia 2022 WRC etappi kuupäevad on nüüd avaldatud ja hea meel on tõdeda, et võistlus toimub jätkuvalt oma traditsionaalsel ajal, juuli keskpaigas. Täna planeerime järjekorras kolmandat Eesti MM-rallit selles usus, et koroonast tingitud tingimused on oluliselt leebemad või sootuks kadunud," rääkis Rally Estonia kommertsdirektor Tarmo Hõbe. "Meie suur soov on taas pakkuda kirge ja suurepäraseid elamusi täis rallinädalavahetust, kus fännid saaksid ise valida endale sobiva pealtvaatamise koha. Juba täna, kus kuupäevad on ametlikult paigas, on hea võimalus hakata planeerima pere ja sõpradega kesksuvist nädalavahetust ning broneerida varakult endale sobiv majutuskoht. Rallipassid tulevad müügile niipea kui kõik vajalikud ettevalmistused selleks on tehtud."

WRC autoralli maailmameistrivõistluste kalender 2022

Monte-Carlo: 20.-23. jaanuar

Rootsi: 24.–27. veebruar

Horvaatia: 21.–24. aprill

Portugal. 19.–22. mai

Sardiinia: 2.–5. juuni

Keenia: 23.–26. juuni

Rally Estonia: 14.–17. juuli

Soome: 4.–7. august

Ametlik võistlus selgub hiljem 18.–21. august

Kreeka: 8.– 11. september

Uus-Meremaa: 29. septmeber–2. oktoober

Hispaania: 20.–23. oktoober

Jaapan: 10.–13. november