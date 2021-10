Andrea Adamo: täna oli Hyundai jaoks hea päev

"Täna oli Hyundai jaoks hea päev. Thierry (Neuville) jätkas suurepärases hoos ja suutis oma edu veelgi suurendada. Tase on autorallis meeletult tugev ning võistlejate vahed on jätkuvalt väiksed," kommenteeris laupäevast võistluspäeva Andrea Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.

"Dani ei ole suutnud Ogier'ist mööduda, kuid hindame tema pingutust. Vahe Ogier'iga on väike ja pühapäeval on suurepärane võimalus neil kahel pidada korralik lahing. Vaatame, mida suudame kokkuvõttes saavutada. Kõige tähtsam on võistlust nautida," lisas Adamo.

Kataloonia ralli esiviisik pärast 13. katset:

1. Theirry Neuville (Hyundai) 2:03.45,7,

2. Elfyn Evans (Toyota) +16,4,

3. Sebastien Ogier (Toyota) +38,7,

4. Dani Sordo (Hyundai) +39,9,

5. Kalle Rovanperä (Toyota) +1.12,3,