Naiste käsipalli karikavõistlustel alistas uustulnuk tiitlikaitsja

Reval-Sport/Mella oli mänguks selgelt paremini valmis ja 11. minutiks juhtis tiitlikaitsja 7:2. Seejärel Aruküla kosus ning ülejäänud poolajaga lasti vastastel visata vaid neli väravat. Aggressiivse kaitse ja Linda Veski ilusate tõrjete abil ning Maarja Treimani ja Kim-Ly Hoangi panuse toel rünnakus võitis Aruküla poolaja 13:11.

"Esimese poolaja alguses oli selgelt näha, et tegemist oli meie avamänguga. Mella tuli peale kõva tempoga ning me ei olnud selleks hästi valmis. Õnneks suutsime siiski kosuda ning meie kogenud mängijad võtsid asja oma peale ja päästsid meid sellest, et seis oleks liiga raskeks läinud," ütles Aruküla/Mistra peatreener Taavi Tibar.

Teine poolaeg algas sarnaselt esimesega. Kogu kohtumise kõva võitlusvaimu näidanud Reval-Sport/Mella alustas paremini ja vastased hoiti lausa kümme minutit kuival. 40. minutiks viis Angelika Šalki värav Mella kohtumist 17:14 juhtima.

Sarnaselt esimesele poolajale, Mistra alla ei andnud ning 51. minutil seadis Treiman taas tabloole viiginumbrid 20:20. Mõlemal pool hiilgasid kogu mängu väravavahid, kuid viimastel minutitel suutis Aruküla oma võimalused paremini realiseerida ja võttis 24:22 võidu.

"Me peame oma vastupidavust parandama ning rünnakul rohkem kombineeritult mängima. Täna jäi sellel väljaku pool tegevus väga individuaalseks. Meid aitab platsil suuresti kõva ühtehoidmistunne. Oleme nagu üks suur pere. Veedame aega koos nii väljakul, kui selle kõrval," kommenteeris täna Mella eest kolm väravat visanud Anastassia Volkova.

Reval-Sport/Mella resultatiivseimad olid täna Angelika Šalk kuue ja Karina Paju viie väravaga. Aruküla/Mistra poolelt skoorisid Maarja Treiman üheksa ja Kim-Ly Hoang viis korda.

"Eks uue võistkonna puhul võtab kokkumängu lihvimine veel aega, kuid usun, et oleme õigel teel. Täna said mitmed noored mängijad oma esimesed kogemused naiste seas. Eriti rahule jäin alles 15-aastase Karmen Vaiksaare esitusega, kes rünnakul väga enesekindlalt talle väljamängitud olukordi realiseeris. Üle ega ümber ei saa faktist, kui suur on käsipallis väravavahi roll ning täna oli meil õnneks Linda Veski näol postide vahel väga suur abi olemas," lõpetas Taavi Tibar.

Naised mängivad karikavõistlustel ühe ringi omavahel läbi ning sellele järgnevad kohamängud. Reval-Sport/Mella peab oma järgmise kohtumise 26. oktoobril HC Kehraga ning Aruküla/Mistra läheb järgmisel teisipäeval vastamisi eile veenva võidu saanud HC Tabasalu/Audentesega.

Tulemused:

HC Kehra - HC Tabasalu/Audentes (Kehras) 17:30 (9:17)

Reval-Sport/Mella - Aruküla/Mistra (Kristiine Spordihall) 22:24 (11:13)

Järgmised mängud:

19.10 kell 19.00 Aruküla/Mistra - HC Tabasalu/Audentes (Aruküla Spordihoone)

26.10 kell 17.30 Reval-Sport/Mella - HC Kehra (Kristiine Sport)