Naiste karikavõistlustel lähevad vastamisi tabeliliidrid

Karikavõistluste esimeses kohtumises alistas Tabasalu kindlalt HC Kehra 30:17 (17:9). Martin Noodla juhitav naiskond näitas ilusat agressiivset kaitset ning võttis ohjad juba algusest peale enda kätte.

"Kehra vastu suutsime teha häid individuaalseid sooritusi, kuid samas toimida ühtse naiskonnana. Teisel poolajal eduseisus olles tegime liialt palju praaki, kuid üldpildina võib mänguga rahule jääda. Kindlasti oli sellise võiduga väga hea hooaega alustada," ütles esimeses kohtumises oma võistkonna eest kümme väravat visanud Teele Utsal.

Aruküla/Mistra alustas samuti oma esimeses kohtumises võidukalt, kui alistati eelmise aasta karikavõitja, Reval-Sport/Mella, tulemusega 24:22 (13:11). Eesti naiste käsipallis debüüdi teinud võistkond alustas küll rabedalt, kuid lõpuks suudeti siiski oma paremus maksma panna.

"Tegime oma mängu tehniliste vigadega ise keeruliseks. Kohati oli osadel selline esimese mängu hirmu sees, kuna meil on uus tiim ja paljudel noortel puudub kogemus naiste seas. Õnneks saime osaliselt kaitse pidama ning väravas aitas meid Linda Veski hea partii ja suutsime siiski võidu võita," analüüsis Aruküla eest üheksa väravat visanud naistekoondislane Maarja Treiman.

Aruküla/Mistra ja HC Tabasalu/Audentes kohtuvad karikavõistlustel esmakordselt. "Eesolev mäng ei tule meile kindlasti kerge, kuna vastaste ridades on paljud kogenud pallureid. Lähme siiski hea emotsiooniga peale ning anname endast parima. Oleme teinud natuke eeltööd ning loodan, et suudame plaanidest kinni pidada ja naiskonnana head mängu näidata," vaatas Utsal ette tulevale matšile.

"Meile on iga kohtumine kullahinnaga, kuna uue võistkonnana vajame aega, et oma kokkumäng paika seada. Peame lihtvigade arvu vähendama ja oma mängu vastastele peale suruma. Kui suudame algusest peale paremini valmis olla, siis on meil kõik võimalused teisipäeval paremat esitust näidata," lõpetas Treiman.

Teisipäeval jätkuvatel Eesti naiste karikavõistlustel on Aruküla ja Tabasalu võrdse kahe punktiga hetkel liidrikohtadel, neile järgnevad võiduta Reval-Sport ja HC Kehra, kes kohtuvad omavahel 19. oktoobril.

Järgmised kohtumised naiste karikavõistlustel:

19.10 19.00 Aruküla/Mistra - HC Tabasalu/Audentes (Aruküla spordihoone)

26.10 17.30 Reval-Sport/Mella - HC Kehra (Kristiine sport)