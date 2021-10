Käsipalli karikasari jätkub veerandfinaalidega

Meeste käsipalli karikavõistlustel on kaheksa paremat meeskonda valmis veerandfinaalideks. Teisipäeval ja kolmapäeval mängitakse neljast veerandfinaalist kolm. Veerandfinaalidesse jõudsid viis meistriliiga ja kolm esiliiga klubi.

Meistriliigaklubidest kohtuvad omavahel karikakaitsja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja mullune poolfinalist Raasiku/Mistra. Tänavu kohtusid meeskonnad korra Balti liigas ja Kehra sai kolm nädalat tagasi 26:21 võidu. Mullu kaotas Raasiku kõik neli omavahelist liigamängu kolme- kuni viieväravalise vahega.

"Loosiga muidugi ei vedanud, sest kui kolm tugevat meistriliiga klubi said vastased esiliigast, siis meie Kehraga peame omavahel tõestama, kes on kõlblik finaalnelikusse murdma. Kahe veerandfinaali vahel on väga pikk aeg, mis ühest küljest pole hea, aga teisalt annab rohkem aega vigade parandusi meeskonnas teha," arutles Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp.

"Kehra noored on tänavu lõpuks rohkem vastutust saanud ja mänginud hästi. Pink on neil lühikesevõitu, kuid mängivad targalt ja rahulikult ning on Balti liigaski saanud häid võite. Lihtne meil olema ei saa, aga lahingu anname kindlasti. Näis, kas see meid edasi aitab," lisas Lepp.

Karikasarja veerandfinaalideseeria avab teisipäeva õhtul Põlva/Arcwoodi ja Viljandi HC vastasseis. Kuigi klubid mängivad erinevates liigades, on mõlemad meeskonnad sel hooajal suurepärases hoos. Viimati omavahel mängides (2018. aasta karikavõistluste pronksimängus) said põlvalased 30:29 võidu.

Rekordilised 13 karikavõitu kogunud Põlva Serviti sai veerandfinaalis vastaseks esiliigatiimi Valga Kävali. Nädalavahetusel jäi Serviti eurosarjas alla Kaunase Granitas-Karysile, Käval alistas esiliigas kahel korral HC Tallas/Tallinna Spordikooli.

Neljanda veerandfinaali algus lükkub edasi koondisepausi järgsesse aega, mil kolm ülejäänud paari peavad juba kordusmänge. Esiliigaklubi Põlva Coop võõrustab avamängus 2018. aasta karikavõitjat HC Tallinnat 9. novembril, nädal hiljem ollakse vastamisi Kalevi spordihallis.

Eesti karikavõistluste veerandfinaalid:

19.10. kell 20.00 Põlva/Arcwood – Viljandi HC (kordusmäng 10.11.)

20.10. kell 19.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Raasiku/Mistra (kordusmäng 9.11.)

20.10. kell 19.00 Põlva Serviti – Valga Käval (kordusmäng 11.11.)

9.11. kell 18.00 Põlva Coop – HC Tallinn (kordusmäng 16.11.)