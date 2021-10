Aruküla/Mistra tõusis karikavõistluste liidriks

Mäng algas tasavägiselt, kuid Linda Veski tõrjete toel suutis koduvõistkond mitmeid kiirrünnakuid joosta ning 12. minutil tegi Inna Baranova seisuks 8:3. Esimese poolaja keskel tegi Mistra mitmeid vahetusi ning seetõttu anti initsiatiiv hetkeks tagasi vastaste kätte ja 23. minutil viskaski Gertu Jõhvikas seisuks 9:12.

"Esimesel poolajal ei saanud me hästi oma kaitset tööle. Me ei olnud piisavalt agressiivsed ja andsime vastastele võimalusele visata tagant ja sööta joonele. Lisaks sai Linda Veski väga heasse hoogu ja me ei suutnud oma võimalusi ära realiseerida," ütles Tabasalu mängija Kerli Jõks.

Lähemale kui kolm väravat Tabasalul saada siiski ei õnnestunud. Teise pooltunni alguses tegi Aruküla 7:0 spurdi, mis sisuliselt kogu mängu saatuse otsustas. Tabasalu väravate arve avas teisel poolajal alles kümnendal minutil Teele Utsal. Mängu lõpus tegid mõlemad võistkonnad palju vahetusi ning väärtuslikke minuteid naiste seas jagati paljudele noormängijatele.

Aruküla/Mistra poolelt said käe valgeks kümme mängijat, kelle seas olid resultatiivseimad Maarja Treiman seitsme ja Janeli Laasik viie väravaga. Tabasalu eest tabasid Laura Kärner seitse ning Simona Koppel ja Merit Moro neli korda.

"Saatuslikuks sai meile teise poolaja algus, kus lasime Mistral teha 7:0 spurdi, pärast seda küll olukord stabiliseerus, kuid siis oli juba liiga hilja. Kokkuvõttes tundus, et tänasel mängul me ei leidnud oma ühist hingamist ning olime natukene liimist lahti," jätkas Jõks.

"Hea meel on, et kui esimesel poolajal vahetustega ajasin rütmi natukene sassi, siis teisel poolajal kõik mängu sekkunud noormängijad suutsid oma positsiooni välja mängida. Otsustasime mängu teise poolaja alguses ning pärast seda saime juba rohkem mängitada ka nooremaid pallureid. Täna oli taas platsil hästi näha, kui suur roll on käsipallis väravavahil," võttis mängu kokku Aruküla/Mistra treener Taavi Tibar.

Arukülal on nüüd kahest mängust kaks võitu ja Tabasalu jätkab ühe võidu peal. Hetkel võiduta olevad Reval-Sport/Mella ja HC Kehra peavad oma teise ringi kohtumise 26. oktoobril Kristiine Spordis. Mistra järgmine kohtumine on 8. novembril Kehra vastu ning Audentes mängib 10. novembril Reval-Sport/Mellaga.