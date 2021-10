Naiste karikavõistlustel käsipallis mängib sel hooajal ka Aruküla/Mistra

Aruküla/Mistra võistkond koosneb põhiliselt värskelt tüdrukute B-klassi Eesti karikavõitjaks tulnud noortest, kellele lisaks on tiimi täiendatud mitmekordsete Eesti meistrite ja koondise mängijatega. Reval-Sport/Padisest tulid üle Linda Veski, Maarja Treiman, Janeli Patrail, Kim-Ly Hoang ja Eliisabet Põldver. Lisaks neile naasid käsipalli juurde aastase vahe järel Tapa kasvandik Annika Kari ja Padisest Inna Baranova. Viimase põneva lisana on tiimi koosseisus ka sakslane Antea Chantal.

"Alustasime trennidega juba juuli keskel ning hea meel on tõdeda, et treeningutes on naisi palju ja atmosfäär on väga kõva," alustas Mistra peatreener Taavi Tibar. "Kui suvel sain Arukülast pakkumise sinna naiste võistkond moodustada, siis haarasin kohe sellest võimalusest kinni. See annab minule koondise treenerina veel parema ülevaate naiste liigast ning mängijate hetkeseisudest. Väga hea meel oli, et meiega ühinesid ka mitmed koondise mängijaid, keda mul on nüüd siis hea võimalus aastaringselt treenida."

"Arukülas on palju potentsiaalikaid noormängijaid, kes ka äsja omavanuse Eesti karikavõitjaks tulid ning meil on trennis väga hea segu noortest ja kogenumatest palluritest. Usun, et peamiselt 2005. aastal sündinud tüdrukud õpivad väga palju koondise põhimängijatelt, kes nüüd igapäevaselt nende kõrval harjutavad. Siinkohal tahaksin kindlasti tänada Mistrat, kelle panuseta naiste käsipalli, see võistkond eksisteerida ei saaks, " jätkas naiste koondise peatreener.

Aruküla/Mistra mängis hooaja eel ühe kontrollkohtumise, kus kodusaalis alistati HC Kehra naiskond. Tänavust aastat alustatakse teisipäeval, 12. oktoobril, kui vastu tuleb eelmise aasta karikavõitja, Reval-Sport/Mella.

"Loomulikult võtab uue võistkonnaga kokkumängu paika seadmine aega, kuid kui me saame kokku oma täiskoosseisu, siis vähemat eesmärki, kui kõikide mängude võitmine me seada ei saa. Mella on juba aastaid ühes mänginud ning neil on Ella Kungurtseva näol väga kogenud treener, mistõttu nemad on kindlasti selles mängus favoriidid, kuid samas annab see meile kohe väga hea võimaluse näha, kus maal me oma arengus oleme," lõpetas Tibar.