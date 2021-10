Medvedev teenis hooaja 50. võidu, Rubljov kaotas

Turniiril 1. asetatud Medvedev (ATP 2.) alistas kolmandas ringis 6:2, 7:6 (1) serblase Filip Kajinovici (ATP 34.), kel oli 27. paigutus.

Medvedev on nüüd Põhja-Ameerikas võitnud enda viimasest 19 mängust 18. Hooaja 50 võiduga on Medvedev teisel kohal, temast enim võite on vaid kreeklasel Stefanos Tsitsipasel, kes on võidutsenud 52 matšis.

Kaheksandikfinaalis läheb Medvedev vastamisi 23. asetatud bulgaarlase Grigor Dimitroviga (ATP 28.), kes sai 6:3, 6:4 jagu 16. paigutusega ameeriklasest Reilly Opelkast (ATP 20.).

Selle tabeliosa teise veerandfinalisti selgitavad välja 19. asetusega venelane Aslan Karatsev ja 8. paigutatud poolakas Hubert Hurkacz.

Karatsev (ATP 23.) oli 7:5, 6:2 parem 9. asetatud kanadalasest Denis Shapovalovist (ATP 9.) ja Hurkacz (ATP 12.) alistas 6:3, 6:2 ameeriklase Frances Tiafoe (ATP 49.).

Turniiril 4. asetatud venelane Andrei Rubljov (ATP 5.) langes aga kolmandas ringis konkurentsist välja, jäädes 4:6, 6:3, 5:7 alla ameeriklasele Tommy Paulile (ATP 60.). Paul juhtis otsustavas setis 5:3 ja tal oli üheksandas geimis ka esimene matšpall, aga selle suutis Rubljov päästa ja seti 5:5 viigistada. Seisul 5:6 servima asudes jäi venelane enda pallingul 0:40 taha, ühe matšpalli suutis ta veel päästa, aga järgmise sai Paul kätte.

See on Pauli teine võit esikümnemängija üle, mullu sai ta jagu tol hetkel tabelis seitsmendal real paiknenud Alexander Zverevist.

Järgmisena läheb Paul vastamisi 21. asetatud birit Cameron Norriega (ATP 26.), kes sai pea kolm tundi kestnud matšis 6:4, 5:7, 6:3 jagu 15. paigutusega hispaanlasest Roberto Bautista Agutist (ATP 19.).

Ülemise tabelipoole viimase kaheksandikfinaalpaari moodustavad 6. asetusega norralane Casper Ruud ja 11. paigutatud argentiinlane Diego Schwartzman.

Schwartzman (ATP 15.) sai 5:7, 6:4, 6:0 jagu 18. asetatud britist Dan Evansist (ATP 22.) ja Ruud oli 6:7 (4), 6:4, 6:4 parem 26. paigutusega lõuna-aafriklasest Lloyd Harrisest (ATP 31.).

Alumisest tabelipoolest jõudis mänguta kaheksandikfinaali 10. asetatud itaallane Jannik Sinner (ATP 14.), kuna ameeriklane John Isner (ATP 24.) loobus peagi sündiva lapse tõttu edasisest mängimisest.