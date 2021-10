Käsipalli Balti liigas jätkab täiseduga Viljandi HC

HK Ogre eest mängis laupäevases kohtumises ainult kaheksa mängumeest. Vaatamata sellele suutis Läti meeskond pakkuda Viljandi HC-le tõsise lahingu.

Väravarohket kohtumist alustas Viljandi edukalt ning avapoolaja kaheksandiks minutiks oli nende eduseis 8:4. HK Ogre suutis küll mängu tagasi tulla ja seisu viia skoorile 9:8, ent vendade Mikk ja Ott Variku edukad kiirrünnakud taastasid Viljandi eduseisu ning avapoolaeg lõppes 22:17 Viljandi kasuks.

Vaatamata piiratud koosseisule suutis HK Ogre pidevalt mängus püsida ja teisel poolajal kõikus meeskondade vahe nelja ja kuue värava vahel. 49. minutil tegi Ott Varik seisuks 31:24 ning siis ka Läti meeskonna jõu rauges. Lõpuks võttis Viljandi HC 43:32 võidu ja jätkab Balti liigas koos Põlva/Servitiga täiseduga.

Hendrik Koks viskas Viljandi parimana kaheksa väravat, Kristo Voika ja Mikk Varik said kirja seitse väravat ja Ott Varik lisas kuus väravat. HK Ogre parimana viskas Läti koondislane Richards Leja kümme väravat.

Teises laupäeva õhtul peetud käsipalli Balti liiga kohtumises alistas kahe Eesti meeskonna vastasseisus HC Kehra/Horizon Pulp&Paper Raasiku/Mistra tulemusega 26:21 (13:11).

Kehra läks kohtumise 8. minutiks 3:1 juhtima, ent Raasiku võitles koheselt tagasi ja 14. minutiks oli Kehra edu vaid 5:4. Kehra tegi kiire kolmeväravalise spurdi, et suurendada vahe 8:4 seisule ning 24. minutiks oli Kehra eduseis 12:7. Enne poolaja lõppu suutis Raasiku taaskord mängu tagasi tulla ja poolajale mindi 13:11 seisul.

Teine poolaeg jätkus tasavägises tempos, Raasiku suutis vahe vähendada 15:14 seisule, ent seejärel hakkas taaskord Kehra kohtumist domineerima ning Kehra sai 26:21 võidu.

Anton Borovski ja David Mamporia viskasid Kehra eest seitse väravat, Danil Gumjanov lisas viis väravat. Raasiku parimana viskas Marko Slastinovski kaheksa väravat.

"Saime kontrolli mängu üle küll enda kätte, aga pidevalt tundus, et võib ära libiseda. Meie positsioonirünnak hetkel ei toimi – viskajad meil on, aga organiseerijat mitte. Borovskilt väga hea mäng, Mamporia tegi oma ära, Siim Normak tuli väravasuule hästi, seega on võidule lisaks siiski veel palju positiivset," kommenteeris Kehra peatreener Mart Raudsepp.

Käsipalli Balti liiga jätkub pühapäeval, kui omavahel kohtuvad SK Tapa ja HK Ogre, Viljandi HC ja Läti klubi Ludza SK Latgols ning Raasiku/Mistra võõrustab liigat täiseduga alustanud Põlva Servitit.