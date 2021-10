SK Tapa sai käsipalli Balti liigas hooaja esimese võidu

SK Tapa eest naasid vigastuspausilt Vahur Oolup ja Aleksandr Oganezov ning samuti oli Tapal taas rivis ka Endrik Jaanis ja Artur Oganezov.

Tapa alustas kodupubliku ees peetud kohtumist hästi, kaitses tegutses Eesti meeskond agressiivselt ning kiirrünnakud suutis Tapa tulemuslikult ära kasutada.

Kolme minuti järel juhtis Tapa 4:0, suuresti tänu Rail Ageni kolmele resultatiivsele kiirrünnakule. Seejärel saabus Tapa mängu tõsisem mõõn, tosin minutit ei saanud Eesti klubi väravat kirja.

Tapa oli hädas Latgolsi koguka ja kogenud Edgars Rancansiga. 47-aastane joonemängija tegutses Balti liigas juba enne kui enamik tänastest Tapa palluritest sündinudki oli.

Kodumeeskonda hoidis heade tõrjetega mängus 17-aastane väravavaht Madis Valk, ent 14. minutil jõudsid lätlased 4:4 viigini. Tapa hakkas ründama kannatlikumalt, viis eksimused miinimumini ja läks kohtumist avapoolaja lõpuks taas juhtima. Ilja Kosmirak tegi seisuks 10:5 ja poolajavileks seadis Marten Saar täpse karistusviskega tabloole numbrid 13:8.

"Läksime suure hurraaga peale ja siis tekkis omamoodi võidukramp. Mitmed mängijad olid rivis tagasi ja küllap tunnetati, et on võidetav vastane. Kaitses suutsime küll agressiivsed olla, aga realiseerimisega jäime hätta," kommenteeris avapoolaja mõõna laupäeval Tapa peatreeneri kohuseid täitnud Aron Jaanis.

Teine pooltund algas kui esimese koopia – kahe minutiga kasvatas Tapa edu kolme värava võrra ja Ageni järjekordse kiirrünnakutabamuse järel juhiti 16:8. Korraks lubati lätlased viie värava kaugusele, aga siis mindi juba lõplikult eest. Artur Morgenson viskas 47. minutil 24:15 ja kaks minutit hiljem tegi Ageni seisuks 26:16.

SK Tapa võttis lõpuks 31:23 võidu, meeskonna resultatiivsem mängija oli Rail Agen, kes viskas seitse väravat.

"Saime siiski mängujoonisest uuesti kinni ja võita on ju alati tore. Silmad on peas ja mitte mingil külavõistlusel, aga Balti liigas ning sellega peame rahul olema. Homme on juba uus mäng ja seda võidumaitset ei tahaks nüüd suust ära lasta," lisas mängujärgselt Aron Jaanis.

Laupäeval kohtuvad käsipalli Balti liigas Raasiku/Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ning Viljandi HC võõrustab HK Ogret. Pühapäeval külastab Tapat Läti meeskond HK Ogre. Ühtlasi mängib pühapäeval Viljandi HC Ludza SK Latgolsiga ning Raasku/Mistra läheb Arukülas vastamisi Põlva Servitiga.