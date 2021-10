Rauno Kopli: iga mänguga õpime ja saame tugevamaks

Raasiku/Mistra kohtus hooaja algatuseks kolme Balti riigi tippklubidega ning kaotas kõik kohtumised. Siis aga alistati Balti liigas nii HK Ogre kui ka Ludza SK Latgols ning Eesti karikavõistlustel kahel korral tugev esiliigatiim Tartu Ülikool. Nädalavahetusel jäädi Balti liiga kohtumistes alla kodustele konkurentidele Kehrast ja Põlvast.

"Ei ole lihtne olnud see hooaja algus. Meil toimus meeskonnas palju muutusi – kolm välismaalast liitus, Rauno Aus tuli HC Tallinnast, minul jäi eelmine hooaeg praktiliselt vahele. Nii on kokkumänguga endiselt probleeme, eriti just kaitsekoostöö osas. Aga iga mänguga õpime ja saame tugevamaks," analüüsis Kopli.

"Suur abi oli kindlasti kahest võidust Lätis. Need Balti liiga mängud Ogre ja Ludza vastu andsid tervele tiimile palju enesekindlust ja tegid meele rõõmsaks. Selgelt oli näha, kuidas kõigil meestel motivatsioon tõusis," sõnas 20-aastane paremsisemine.

Eelmine hooaeg jäi Koplil kaitseväeteenistuse tõttu praktiliselt vahele. Aruküla SK kasvandik debüteeris meistriliigas juba 14-aastaselt ning 2018/2019 oli ta Aruküla/Audentese täpseim 79 väravaga. 2019. aasta septembris valiti Kopli meistriliiga kuu parimaks mängijaks.

"Möödunud aasta oli ikka jube. Kõik algas normaalselt, aga just siis, kui pidin kaitseväest välja saama, läks koroonaviiruse tõttu kõik lukku. Esimesele mängule pääsesin alles jõulude eel ning üldse saingi vaid mõnes üksikus kohtumises platsile joosta. Käsipalliisu oli meeletu, aga mängida ei saanud," meenutas Kopli.

Arukülas kodumänge pidavas Raasiku/Mistra meeskonnas on tänavu kolm pallurit, kes kunagi koos Andrus Rogenbaumi käe all alustasid. "Martin Kalvet ja Markus Kask on veel lisaks minule sellest noortepundist alles jäänud. Mina läksin klassivendade eeskujul trenni kolmandas klassis, aga tõsisemalt hakkasin ala võtma paari aasta möödudes," lausus Kopli.

Noorest east hoolimata juba seitsmendat hooaega Eesti meistriliigas alustanud Kopli käis mullu suvel end näitamas ka siinse regiooni tippklubile. "Riihimäe Cocksis veetsin kaks nädalat ja kogemusena oli see võimas, kuid sattusin sinna väga kehva füüsilise vormi pealt ja oma parimaid oskusi näidata ei suutnud."

Kopli kuulus Eesti U-18 koondisse 2018. suvel, kui EM-i teise divisjoni turniiril saadi 9. koht ning on sihiks seadnud rahvusmeeskonda jõudmise. "Hetkel vist pole veel õige aeg, aga eesmärk on A-koondis. Pean tugevamaks saama ja palju õppima, eriti õigete otsuste vastuvõtmist mänguolukordades," vaatas vasakukäeline Kopli lähitulevikku reaalselt.