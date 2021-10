Käsipalli Balti liigas ootab Eesti klubisid ees tihe nädalavahetus

Balti liiga hooaja algus on möödunud Viljandi HC ja Põlva Serviti kontrolli all. Mõlemal klubil on viie mänguga täisedu ning napilt parem väravate vahe seab esikohale Viljandi.

Lähimal jälitajal Kaunase Granitas-Karysil on ühe enampeetud mängu juures kaheksa silma. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Raasiku/Mistra on kogunud neli ning SK Tapa kaks punkti.

Sel nädalavahetusel Põlvat ja Kehrat külastavad Ludza SK Latgols ja HK Ogre pole hooaega hiilgavalt alustanud. Vaid HK Ogrel on tabelis punkte, kui eelmisel pühapäeval alistati SK Tapa. Latgols on tänavu alla jäänud juba nii Viljandile, Raasikule kui ka Tapale.

"Lätlastega pole tõesti ammu vastakuti mindud. Mõlemal külalistiimil võib olla koosseisuprobleeme, aga ega meilgi pikk pink ole. Seega alahindama me päris kindlasti vastaseid ei lähe," rääkis Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Noored Alvar Soikka ja Mihkel Parm on Balti liigas juba platsile jooksnud, tõstsime esindusmeeskonda ka Kristofer Liedemanni. Tallinna Käsipalliakadeemiast on meiega liitunud Keret Kippari. Füüsiliselt on see tase noortele veel raske, aga rahvusvaheliste mängude õhku nuusutada ja mõned minutid saada jällegi kasulik," sõnas Raudsepp.

Leedus ootavad SK Tapat ja Viljandi HC-d külla kaks tugevat meeskonda. Kaunase Granitas-Karys valmistub eurosarja vastasseisuks Põlva Servitiga ning hoiab Balti liigas kolmandat kohta. Eelmisel pühapäeval alistati Leedu valitsev meister Vilniuse VHC Šviesa 22:21.

Mullu Balti liigas debüteerinud Tapa tegi Granitase vastu head esitused. Kodus alistati leedukad 28:27 ning võõrsil jäädi alla tulemusega 25:26. Tänavustel hooajaeelsetel turniiridel Põlvas ja Alytuses kohtus Tapa nelja erineva Leedu klubiga ning jäi võiduta.

Alytuse Varsa-Stronglasasil on liigatabelis küll kaks võitu ja neli kaotust, ent viimastest kolm on tulnud ühe- või kaheväravalisena. Mullu sai meeskond Balti liigas neljanda koha ja põhiturniiril alistati nii Viljandi kui ka Tapa, vastavalt 31:27 ja 25:20.

Eesti klubide mängud sel nädalavahetusel Balti liigas:

Laupäevased mängud:

14.00 Alytuse Varsa-Stronglasas – SK Tapa (Alytuses)

14.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Ludza SK Latgols (Kehras)

17.00 Kaunase Granitas-Karys – Viljandi HC (Kaunases)

18.00 Põlva Serviti – HK Ogre (Põlvas)

Pühapäevased mängud:

14.00 Alytuse Varsa-Stronglasas – Viljandi HC (Alytuses)

14.00 Kaunase Granitas-Karys – SK Tapa (Kaunases)

14.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – HK Ogre (Kehras)

16.00 Põlva Serviti – Ludza SK Latgols (Põlvas)