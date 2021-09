Eesti meeskonnad jätkavad käsipalli Balti liigat kodumängudega

Viimati 2010. aastal Balti liiga võitnud Serviti alustas tänavust hooaega nelja võiduga. Kaheksa punkti omavale liidrile järgnevad tabelis Kaunase Granitas-Karys ja samuti täiseduga Viljandi kuue silmaga. Raasiku/Mistral on neljast mängust neli ja Kehral kaks punkti, Tapa pole kolme kohtumisega punktiarvet avanud.

Balti liiga liider ja hooaega kõigi sarjade peale kuue järjestikuse võiduga alustanud Serviti külastab pühapäeval Raasiku/Mistrat, kellest tänavuses seni ainsas meistriliigamängus 26:14 üle oldi. Mullu kohtuti viiel korral ning põlvalaste statistika on muljetavaldav – ainult võidud ja seda keskmiselt 14-väravalise ülekaaluga.

"Raasiku on tugevnenud ja mänguliseltki juurde pannud. Seda tõestavad tulemused Balti liigas, mida on Eesti klubid üldse meeldivalt hästi alustanud. Meil oli septembris kuus ja oktoobris tuleb seitse mängu, seega tuleb koormustega targalt varieerida," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Kasutame oma töös ka InStati programmi ning teame, et siiani oleme mänguaega küllalt võrdselt jaganud ilma, et tulemused kannataks. Koosseis on meil ühtlane ja stabiilne ning selle pealt oleme minu hinnangul kuskilt alates eelmise hooaja poole pealt suutnud ka taset tõsta," hindas Musting.

"Suvise töö tulemusena on hooaja algus isegi liiga hästi välja tulnud, julgeks öelda. Peamurdmist on kõvasti, kuidas edasi minna ning taset hoida või kriipsu võrra edasi minna. Järgmisel nädalal on meil kolm mängu ja siis tuleb juba eurosari," lisas põlvalaste juhendaja, kes jätkuvalt ei saa kasutada vigastatud Andris Celminšit ja Otto Karl Konti.

Laupäeval võõrustab Raasiku/Mistra kolmekordset Balti liiga võitjat HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit, kellest ollakse liigatabelis kahe punktiga eespool. Neli mullust omavahelist mängu lõppesid kõik kehralaste võiduga, seda kolme- kuni seitsmeväravalise paremusega.

SK Tapa ja Viljandi HC peavad sel nädalavahetusel samuti kaks kohtumist, aga neile tulevad vastased lõunanaabrite juurest. Mullu Balti liigaga liitunud Ludza SK Latgolsi ja HK Ogrega ei jõudnud kumbki Eesti klubi kohtuda, sest koroonaviiruse tõttu jätsid Läti klubid hooaja pooleli.

Võrdluseks saab tuua, et eelmisel nädalavahetusel alistas Raasiku/Mistra võõrsil nii Ogre kui ka Latgolsi küllalt kindlalt. Viljandi alustas Balti liigat kolme võiduga, Tapal on sama palju kaotuseid. Huvitav, et mullu Balti liigas debüteerinud Tapa ei jõudnud ühegi Läti tiimiga kodusaalis kohtuda, seega on tegu omamoodi debüüdiga.

Eesti klubide mängud sel nädalavahetusel Balti liigas:

2.10. 14:00 SK Tapa – Ludza SK Latgols (Tapal)

2.10. 17:00 Raasiku/Mistra – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Arukülas)

2.10. 18:00 Viljandi HC – HK Ogre (Viljandis)

3.10. 14:00 SK Tapa – HK Ogre (Tapal)

3.10. 14:00 Viljandi HC – Ludza SK Latgols (Viljandis)

3.10. 14:00 Raasiku/Mistra – Põlva Serviti (Arukülas)