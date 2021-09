Adamo esitas Solbergile Hispaania ralliks ultimaatumi

Oliver Solberg tegi MM-sarja debüüdi tänavu veebruaris Soomes peetud Arktika rallil, kus sai Hyundai i20 Coupega võisteldes kõrge seitsmenda koha.

"On tore jälle WRC-autoga sõita. Albas saadud kogemus oli imeline ja ma väga ootan uuesti võistlemist," sõnas Solberg.

"Selle generatsiooni autode aeg on läbi ning see on suur privileeg selle auto roolis taas istuda. Ma tean, et ma olen palju rääkinud enda unistuste täitumisest, aga see on tõesti järjekorde unistus, mis on tõeks saanud. Ma pean tänama Andrea Adamot ja Hyundai meeskonda."

Adamo lisas, et see on Solbergi jaoks oluline osa tema karjäärist ning ta peab koguma WRC-autoga kilomeetreid.

"Hispaanias on selleks parim võimalus, sest see jääb kalendrisse ka tulevikus. Me leppisime kokku, et iga katkestatud katse eest töötab ta ühe nädala Hyndai tiimi automehaanikuna," ütles Adamo.

Hispaania ralli sõidetakse 14.17.oktoobrini ja tegu on hooaja eelviimase ralliga.