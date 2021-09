HC Tallinn alustab laupäeval koduplatsil Soome meistriliigat

Tallinlased kohtuvad laupäeval kell 18.00 Sõle Spordikeskuses Siuntio IF-iga ning pühapäeval kell 15.00 samas kohas Karjaa BK-46 võistkonnaga, kuhu kahe hooaja vahel siirdus viimased neli hooaega HC Tallinnat esindanud koondislane Markus Viitkar.

Lisaks teist hooaega Soome meistriliigas osalevale HC Tallinnale on võistlustules veel valitsev meister Riihimäki Cocks, hõbedameeskond Helsinki Dicken, pronksimeeskond Karjaa BK-46, Grankulla IFK, Siuntio IF, Helsinki IFK ja Turu AIFK.

Eelmise hooaja keskpaigas otsustas Soome Käsipalliliit pandeemia tõttu eestlaste hooaja turvalisuse kaalutlustel lõpetada. HC Tallinn osaleb põhjanaabrite liigas vaid põhiturniiril, kuna kahes erinevas riigis medalitele mängimine pole võimalik.

HC Tallinn on kahe hooaja vahel palju muutunud. Nädala alguses teatas klubi, et uueks hooajale minnakse vastu taanlasest peatreeneri Bo Östergaardi juhtimisel. Viimasel kahel hooajal klubi peatreeneriks olnud Risto Lepp keskendub klubi juhtimisele.

Uus peatreener ütles teisipäeval ERR-ile, et on tore tulla kuhugi, kus tahetakse midagi ära teha. "Nii et just see väljakutse on mind täna siia toonud. Kui meil veab ja me võidame midagi koos, siis on see suur asi, aga üldiselt on kõige tähtsam ikkagi areng," ütles peatreener.

HC Tallinn osaleb ka Eesti meeste meistriliigas, Eesti karikavõistlustel ning EHF European Cupil, kus kohtutakse 2. ringis oktoobris valitseva Leedu meistriga Vilniuse Sviesaga.