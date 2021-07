HC Tallinn osaleb ka algaval hooajal Soome meistriliigas

Lõppenud hooajal Eesti meistriliigas hõbeda teeninud HC Tallinn liitus esmakordselt Soome tugevaima liigaga eelmisel hooajal, kuid seoses ülemaailmse pandeemiaga otsustas Soome Käsipalliliit turvalisuse kaalutlustel jaanuaris tallinlased võistluselt eemaldada. Sarnaselt möödunud hooajale osaleb HC Tallinn vaid põhiturniiril, kuna medalimängudel kahe erineva riigi meistrivõistlustel osaleda ei saa.

"Kuna avahooaeg Soomes jäi pooleli, siis otsustasime vähemalt sel hooajal põhjanaabrite juures jätkata. Soomes mängimine täitis oma eesmärgi, saime tunda põhjanaabrite klubide viimaste aastate arengut omal nahal nende kiire ja tehnilise käsipalli näol. Eelmise hooaja alguses me ei võtnud pandeemia tõttu komplekteerimisel suuri riske, mitmed mängijad lisandusid hooaja käigus ning kahes mängus ei saanud karantiini tõttu meie koondislased osaleda. Saime kõik kaheksa peetud Soome meistriliiga mängu tappa ning seetõttu ei saa tulemustega rahul olla. Kuid kokkuvõttes said mehed hea karastuse ning see kogemus andis dividende hooaja teises pooles. Alates jaanuarist kuni maini tunnistasime Eesti meistriliigas kaotust vaid korra," lausus HC Tallinna eestvedaja ja peatreener Risto Lepp.

"Tänavu on meil väga suur isu ennast Soomes tõestada. Algaval hooajal soovime olla pealtvaatajate jaoks veel atraktiivseima mängustiiliga, mis toetab mängijate edasist arengut. Sportliku poole pealt läheme igat mängu võitma ning võtame sihiks esikolmikusse jõudmise, kuigi Riihimäki Cocks, Helsinki Dicken ja Karjaa BK-46 on kõik väga tugevad," lausus HC Tallinna eestvedaja ja peatreener Risto Lepp.

Soome meeste meistriliiga stardib septembris. Lisaks tallinlastele osalevad liigas veel lõppenud hooaja meister Riihimäki Cocks, hõbe Helsinki Dicken ning pronks Karjaa BK-46. Samuti on võistlustules Grankulla IFK, Siuntio IF, Helsinki IFK ning Turu AIFK.