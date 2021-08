HC Tallinn on lähedal uue peatreeneri palkamisele

Klubi eestvedaja ja kaks hooaega esindusmeeskonna peatreenerina tegelenud 38-aastane Risto Lepp on viimased pool aastat tegelenud uue peatreeneri otsimisega.

"Oleme klubis palju aega ja energiat investeerinud leidmaks meile sobilikku inimest, kes lisaks meeste võistkonna peatreeneri rollile võtaks enda vastutusalasse ka noortesüsteemi ning treenerite edasise arengu. Olen pidanud telefonis pikki vestlusi hispaanlaste, prantslaste, hollandlaste, norralaste, taanlaste ja rootslastega. Oleme lähedal sõlmimaks lepingu ühe skandinaavlasega, kuid mõned detailid vajavad veel kooskõlastamist. Enne kui lepingul pole allkirju all, ei maksa nime välja hõisata," lausus Lepp.

HC Tallinna meeste võistkond osaleb tänavu neljas sarjas- Eesti meistrivõistlustel, Eesti karikavõistlustel, eurosarjas ning Soome meeste meistriliigas.

Lepp ütles, et viimased kaks hooaega on tema jaoks olnud väga kurnavad, sest ta on lisaks peatreeneri rollile pidanud ka olema klubi eestvedaja. Lisaks ootavad teda kodus kolm tütart ja elukaaslane. "Nende suhtes on äärmiselt ebaõiglane olla hilisõhtuni kodust ära. Olen kõndinud pidevalt läbipõlemise äärel. Tunnen, et nii pererahuks kui kogu käsipalliklubi edasiseks arenguks pole minu jätkamine parim variant. Aega, energiat ja fookust igale poole nii palju ei jätku kui vaja," ütles Lepp.

Ta keskendub peamiselt klubi juhtimisele, milles tuleb peatreeneri kogemus suuresti kasuks. "Meie visioon on endiselt luua maailma üks paremaid käsipalli noortesüsteeme, seega tööd on ees tohutult. Kuna meeste võistkond on nagu start-up, mis on nelja aastaga korralikult käima tõmmatud, siis asetan enda fookuse noortepüramiidi tugevdamise ja noortetreenerite akadeemia käivitamisele, et tulevikus kasvaks meie süsteemist maailmatasemel käsipallureid ja treenereid," ütles HC Tallinna klubi eestvedaja.

Ta lisas, et võtab eesmärgiks klubile esindussaali rajamise.

HC Tallinna meeste esindusvõistkond alustab viiendat hooaega ja on Eesti meeste meistriliiga kaks hooaega lõpetanud play-off mängudeta - hooajal 2019/20 medaleid pandeemia tõttu välja ei antud. Lõppenud hooajal sai HC Tallinn kaela hõbemedalid, mis jagati play-off mängudeta välja põhiturniiri järjestuse põhjal.